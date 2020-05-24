Американська газета The New York Times на першій шпальті опублікувала імена померлих в США від коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті видання.

Друкована версія вийшла під заголовком: “Число жертв наближається до 100 тис., Незліченні втрати”. Некролог складається з імен померлих, їх віку і ким вони працювали.

“У списку не просто імена, це – ми”, – йдеться в публікації.

А ще видання зазначає, що епідемію коронавируса в США неможливо виміряти цифрами.

“Алан Лунд, 81 рік, Вашингтон, диригент з” найдивовижнішим слухом “… Тереза ​​Еллою, 63 роки, Новий Орлеан, відома своїм бізнесом з виготовлення шпильок і корсажів … Флоренсіо Альмас Моран, 65 років, Нью-Йорк, одноосібна армія … Кобі Адольф, 44 роки, Чикаго, підприємець і шукач пригод …”

“Коли країна наближається до похмурої позначки в 100 тис. смертей через вірус, The New York Times вивчила некрологи і повідомлення про смерть людей. Ця тисяча осіб – тільки один відсоток зі всього списку померлих”, – зазначають автори публікації.