Про це повідомляється на сайті видання.
Друкована версія вийшла під заголовком: “Число жертв наближається до 100 тис., Незліченні втрати”. Некролог складається з імен померлих, їх віку і ким вони працювали.
“У списку не просто імена, це – ми”, – йдеться в публікації.
А ще видання зазначає, що епідемію коронавируса в США неможливо виміряти цифрами.
“Алан Лунд, 81 рік, Вашингтон, диригент з” найдивовижнішим слухом “…
Тереза Еллою, 63 роки, Новий Орлеан, відома своїм бізнесом з виготовлення шпильок і корсажів …
Флоренсіо Альмас Моран, 65 років, Нью-Йорк, одноосібна армія …
Кобі Адольф, 44 роки, Чикаго, підприємець і шукач пригод …”
“Коли країна наближається до похмурої позначки в 100 тис. смертей через вірус, The New York Times вивчила некрологи і повідомлення про смерть людей. Ця тисяча осіб – тільки один відсоток зі всього списку померлих”, – зазначають автори публікації.