Американська газета The New York Times отримала Пулітцерівську премію за матеріали про режим Путіна і втручання Росії в справи інших країн.

Про це повідомляється на сайті видання.

Так, співробітники газети The New York Times отримали нагороди за “серію захоплюючих статей про хижацьку поведінку режиму Володимира Путіна, що були написані з ризиком для життя”.

Повний список статей за посиланням.

Також видання удостоїлося нагород “за захоплюючі розповіді, що розкривають надсекретні зусилля Китаю по придушенню мільйонів мусульман з допомогою системи трудових таборів, жорстокості та стеження”.

Пулітцерівська премія була заснована відомим газетним магнатом, засновником Школи журналістики Колумбійського університету Джозефом Пулітцером (1847-1911). Згідно з його заповітом, на спеціально залишені 2 млн доларів був заснований фонд його імені. Вперше нагороди були вручені у 1917 році.

Премія становить 15 тис. доларів. Нагорода “За служіння суспільству” не має грошового вираження, її лауреат одержує золоту медаль.