Про це повідомляється на сайті видання.
Так, співробітники газети The New York Times отримали нагороди за “серію захоплюючих статей про хижацьку поведінку режиму Володимира Путіна, що були написані з ризиком для життя”.
Повний список статей за посиланням.
Також видання удостоїлося нагород “за захоплюючі розповіді, що розкривають надсекретні зусилля Китаю по придушенню мільйонів мусульман з допомогою системи трудових таборів, жорстокості та стеження”.
Пулітцерівська премія була заснована відомим газетним магнатом, засновником Школи журналістики Колумбійського університету Джозефом Пулітцером (1847-1911). Згідно з його заповітом, на спеціально залишені 2 млн доларів був заснований фонд його імені. Вперше нагороди були вручені у 1917 році.
Премія становить 15 тис. доларів. Нагорода “За служіння суспільству” не має грошового вираження, її лауреат одержує золоту медаль.
- Інформаційне агентство Reuters удостоїлося Пулітцерівської премії за висвітлення торішніх масових протестів у Гонконзі.
- У 2019 журналісти американських видань The Wall Street Journal і The New York Times отримали Пулітцерівські премії за репортажі та розслідування про президента США Дональда Трампа.