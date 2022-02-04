Відповідний репортаж опубліковано на сайті TNYT.
У репортажі видання демонструє військові тренування добровольців територіальної оборони Маріуполя. Чоловіки, жінки, і навіть підлітки, які раніше не брали до рук зброю, навчаються вести бойові дії у приміщеннях, вивчають структуру вогнепальної зброї та вибухових пристроїв.
“Вони живуть своїм життям: працюють на заводах, вчителями, економістами та бухгалтерами. Але якщо знадобиться і ці люди прийдуть захищати цю країну – вони вже знатимуть, що робити”, – розповів старший лейтенант ЗСУ Андрій Кібальнюк.
Для довідки: війська територіальної оборони – це резервний компонент Збройних сил України. Їхня мета допомагати основним силам ЗСУ охороняти важливі об’єкти або кордон, чергувати на блокпостах або ж протидіяти диверсантам чи решті незаконних груп на своїй території.
- Нагадаємо, колишній чемпіон світу з боксу та рідний брат мера Києва Володимир Кличко подав заяву на вступ до бригади територіальної оборони столиці.
- Американське видання TIME присвятило обкладинку нового випуску свого журналу Україні.
- В американській щоденній газеті The Washington Post опублікували матеріал про тренування 130-го батальйону територіальної оборони України у Києві. Журналіст Девід Л. Стерн висвітлив історії трьох добровольців, котрі готові з власною зброєю боронити своє місто.
- Також британська газета The Times опублікувала матеріал про киянку Мар’яну Жагло, котра підготувалась до можливої війни із Російською Федерацією.