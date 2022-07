Про це йдеться у повідомленні видання The New York Times.

“Ми створили бюро в Києві, щоб продовжувати висвітлювати широкомасштабну війну Росії проти України, яка змінила життя мільйонів українців і вплинула далеко за межами країни”, – йдеться у повідомленні.

Також у виданні зазначили, що повномасштабна війна РФ проти України поставила людей по всьому світу під загрозу голодної смерті, зруйнувала союзи, підірвала зусилля щодо переходу на екологічно чисту енергію та кинула виклик крихкому світовому порядку, заснованому на правилах.

Бюро The New York Times в Україні очолить Ендрю Крамер. Саме він став першим керівником бюро в Україні.

У виданні згадується, що Крамер розпочав роботу в NYT ще у 2005 році. Він працював кореспондентом Business day, а потім кореспондентом міжнародного відділу – International desk. Протягом багатьох років він був основним репортером, який висвітлював події в Україні з московського бюро. А у 2014 році, коли почалися бойові дії на Донбасі, Крамер був військовим кореспондентом на сході України.

“Тому наше сьогоднішнє оголошення не має бути великою несподіванкою”, – додали в NYT.

До того як доєднатися до команди The New York Times, Ендрю працював в Associated Press, The Washington Post. А також був позаштатним репортером у San Francisco Chronicle і The Ukiah Daily Journal у Каліфорнії.

Також про цю новину повідомив помічник головного редактора міжнародного відділу видання The New York Times Майкл Слекман у Twitter. Він написав, що ніхто краще не підходить на посаду керівника бюро видання у Києві, аніж Ендрю Крамер.

