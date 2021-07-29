The North Face подає в суд на художника Futura через спірний логотип у вигляді атома

Американська компанія The North Face подала позов проти художника Futura через логотип у вигляді атома, створений для лінії одягу і взуття FUTURELIGHT.

Про це повідомила адвокатська фірма Gluck Law Firm PC, яка представляє інтереси Futura.

Зокрема, The North Face стверджує, що Futura не має прав на логотип, “оскільки він використовує різні варіанти зображення атома”.

Юристи Gluck Law Firm PC кажуть, якщо бренд виграє справу, це стане “приводом для компаній пред’являти претензії іншим художникам і дизайнерам”.

“Якщо The North Face виграє, це означає, що Futura втратить право на захист своїх робіт, втратить все, що створював протягом останніх 40 років. А бренди зможуть використовувати його роботи без дозволу. Ми звернулися до The North Face з проханням відкликати позов і отримали відмову. Але якщо бренд оголосив про закриття FUTURELIGHT, то навіщо йому тоді руйнувати спадщину Futura?”, – прокоментував юрист Джефф Глюк в коментарі виданню Highsnobiety.

Нагадаємо, що на початку року художник Futura позивався проти The North Face, звинувативши бренд у цілеспрямованому використанні логотипа у вигляді атома, схожого на його дизайн, і назви, що скеровує до його псевдоніму.

Він вимагав відшкодування збитку і відмови від використання схожого логотипа та назви FUTURELIGHT.

The North Face назвала тоді інцидент “невдалою ситуацією” і запевняла, що збіги були випадковими. Тоді ж компанія оголосила, що виводитиме зі вжитку логотип у вигляді атома, створений для лінії одягу і взуття FUTURELIGHT.