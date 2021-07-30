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The North Face заявила, що не подавала в суд на художника Futura через спірний логотип

Американська компанія The North Face заявила, що не ініціювала позов проти художника Futura через логотип у вигляді атома, створений для лінії одягу і взуття FUTURELIGHT.

П’ятниця, 30 липня 2021, 18:56

Про це повідомляє видання Hypebeast.

Як повідомлялося, адвокатська фірма Gluck Law Firm PC, яка представляє інтереси художника Futura заявила, що The North Face подала позов проти художника Futura через логотип у вигляді атома.

Однак у компанії цю інформацію спростовують. У The North Face заявляють, що вони не ініціювали судовий позов, наголошуючи, що схожість їхнього логотипу з роботою Futura була випадковістю

Бренд, підкреслив, що він “неодноразово намагався вирішити розбіжності поза судами”, пропонувавши “внески неприбутковим організаціям, які підтримують художників та творчу спільноту”. Виявилося, що компанія намагалася запропонувати Futura оплачувану співпрацю в майбутньому, але “жодна з добросовісних пропозицій не задовольнила Futura або його адвоката”.

Нагадаємо, що на початку року художник Futura позивався проти The North Face, звинувативши бренд у цілеспрямованому використанні логотипа у вигляді атома, схожого на його дизайн, і назви, що скеровує до його псевдоніму.

The North Face назвала тоді інцидент “невдалою ситуацією” і запевняла, що збіги були випадковими. Тоді ж компанія оголосила, що виводитиме зі вжитку логотип у вигляді атома, створений для лінії одягу і взуття FUTURELIGHT.

Теги: Futura, The North Face, молекула, суд, логотип

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