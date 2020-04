Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Сингл відсилає до пандемії коронавірусу, яку зараз переживає увесь світ.

У пісні є рядки, які можна перевести, як: “Життя було прекрасним, але тепер ми всі в локдауні / Я ніби привид, який живе в місті-примарі”.

У заяві гурту відзначається, що пісню почали записувати ще рік тому, але закінчили працювати над нею вже в умовах карантину в Британії.

Фронтмен гурту Мік Джаггер розповів, що написав пісню разом із гітаристом Кітом Річардсом. У результаті було вирішено змінити в композиції кілька рядків, щоб точніше відобразити поточну ситуацію, інформує видання Rolling Stone.

Робота над остаточним варіантом “Living in a Ghost Town” йшла в умовах самоізоляції. На думку музикантів, сингл дуже добре відображає те, що зараз відбувається в усьому світі.

“Це було написано не зараз, і це досить дивно. Я писав про те, що перебуваю в місці, яке було сповнене життя, а тепер, так би мовити, позбавлене життя… Я просто перебирав струни і приблизно за 10 хвилин написав її, дуже швидко”, – розповів Джаггер.

The Stones were in the studio recording new material before the lockdown & one song – Living In A Ghost Town – we thought would resonate through the times we’re living in. It’s out at 5pm BST today and you can hear the track and interview on @Beats1 now! https://t.co/MkrRESZwY6 pic.twitter.com/4rHPctkwws

— Mick Jagger (@MickJagger) April 23, 2020