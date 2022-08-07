У матеріалі британського видання міжнародну організацію звинуватили у тому, що вона перетворилась на рупор пропаганди режиму Путіна, зводячи наклеп на жертв агресії РФ.

Про це йдеться у матеріалі британської газети The Times.

У газеті опублікували колонку з заголовком “Позиція The Times про доповідь Amnesty International по Україні: путінські пропагандисти”.

Журналісти переконані, що президент Володимир Зеленський був абсолютно правий, заявивши, що організація перекладає відповідальність з агресора на жертву. Вони наголосили, що захист цивільного населення – це “інше, ніж звинувачення та паплюження жертв агресії”.

Так, юридичні зобов’язання відповідно до Женевської конвенції – це захист цивільного населення під час війни. Саме цим і займаються ЗСУ, евакуюючи людей, коли російські війська цілеспрямовано атакують цивільні об’єкти, йдеться у матеріалі.

У доповіді організації не приділяється увага реаліям військових операцій.

“Amnesty марно намагається відвести критику, посилаючись на своє засудження вторгнення Росії. Це слабке ухилення. Українські сили базуються в цивільних районах, тому що російські сили атакують їх. Такий усталений метод російських військових дій, як у Чечні та Сирії, так і в Україні. Українські сили чинять доблесний опір росіянам, намагаючись допомогти цивільним покинути райони, що наражаються на небезпеку”, – пояснюють журналісти.

Генеральна директорка організації Аньєс Калламар мала б подати у відставку, хоча “і це не врятує репутацію Amnesty International”, вважають журналісти видання.

Водночас у Times нагадали, що організація “вже не вперше принижується перед Кремлем”, відмовляючись визнавати в’язнем совісті російського опозиціонера Олексія Навального.

Журналісти зазначили, що колись авторитетна гуманітарна організація тепер демонструє байдужість до пригноблення.

“Проявивши себе м’яко щодо злочину і фашизму, вона повинна зупиниться й піти зі сцени”, – резюмували у статті.

Міжнародна організація Amnesty International заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, оскільки начебто створюють бази та ведуть обстріли із населених пунктів.

В МЗС України цю заяву назвали “створенням фальшивого балансу між злочинцем та жертвою”. Так, голова відомства Дмитро Кулеба у сторіз свого Instagram-акаунту наголосив, що така заява Amnesty International – це не пошук та донесення світу правди.

Прокоментував допис Amnesty International і радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

“Єдине, що становить загрозу життю українців, — це російська армія катів і ґвалтівників, яка прийшла в Україну чинити геноцид. Наші захисники боронять свій народ і сім’ї. Життя людей для України є безумовним пріоритетом, саме тому ми проводимо евакуацію мешканців прифронтових міст”, – написав він у Twitter.

Також очільниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук заявила, що український офіс не був долучений до підготовки заяви Amnesty International щодо ЗСУ.

Довідка. Amnesty International – неурядова організація, заснована у Великій Британії у 1961 році, що має на меті “проведення досліджень та дій, спрямованих на попередження та припинення грубих порушень прав людини, а також допомогу тим, чиї права вже були порушені”.