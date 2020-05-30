Twitter — не уряд, але може боротися з Трампом — The Verge

Про Facebook

У 2017 році, десь на піку самоусвідомлення Facebook, Марк Цукерберг поділився своїм баченням своєї соціальної мережі як свого роду квазі-уряду, яке знаходиться між соціальними інститутами і справжніми урядами:

Наш світ взаємопов’язаний більше, аніж будь-коли, і ми стикаємося з глобальними проблемами, які виходять за національні кордони. Як найбільше світове співтовариство, Facebook може досліджувати приклади того, як управління спільнотою може працювати в масштабі.

Facebook продовжував створювати інститути, які дуже схожі на систему стримування і противаг справжнього уряду.Цього року компанія представила членів своєї нової наглядової ради — щось на зразок вищого суду в Facebook. Вони можуть давати консультації з питань політики Facebook і навіть протистояти генеральному директору Facebook. До групи входять кілька політичних аристократів, зокрема, колишній прем’єр-міністр Данії. Ось що Цукерберг сказав про групу:

Рада буде прибічником нашої спільноти — підтримуючи право людей на свободу вираження думок та стежачи за тим, щоб ми виконували свої обов’язки з забезпечення безпеки людей.

Це звучить дуже схоже на те, що говорить уряд!

Роль чогось схожого на уряд, яку прийняв Facebook, привела його до такої позиції щодо свободи слова, яка часто підриває його здатність керувати своїм співтовариством.

Facebook все ще намагається виглядати нейтральним щодо контролювання висловлювань. У своєму публічному виступі про свободу слова минулого року Цукерберг заявив, що Facebook не перевіряє фактичну політичну рекламу, оскільки “приватна компанія не має права піддавати цензурі політиків або новини в області демократії”. Коли генеральний директор Twitter Джек Дорсі взявся за Трампа на цьому тижні, Цукерберг нокаутував суперника на телеканалі Fox News.

“У нас інша політика, ніж в Twitter. Я твердо вірю, що Facebook не має бути арбітром правди для всього, що люди говорять онлайн”, — заявив Цукерберг, політика компанії якого не сильно відрізняється від політики Twitter.

О Reddit

Facebook — найбільший приклад майданчика з великою кількістю користувачів, але, знову ж таки, він не є унікальним. Під час виборів 2012 року Reddit проводив свою Інтернет-кампанію. Засновник Reddit Алексіс Оганян ніс з міста в місто “Декларацію про свободу Інтернету”.

Вони дійсно написали її на гігантському плакаті, як революційні косплеєри:

На жаль, епоха просвітництва Reddit швидко рухнула та згоріла, бо компанія намагалася всидіти на двох стільцях: поставати перед своїми користувачами, як уряд, який буде відстоювати майже необмежене право на свободу слова, а також пропонувати рекламодавцям, щоб їх бренди жили поруч з нюхальним тютюном, расизмом і ню-фото знаменитостей.

Коли Reddit дозволив нацистам скаженіти на своєму веб-сайті, щоб здатися принциповим, він почав виглядати як неспроможна держава. Зрештою, компанія зрозуміла, що не зможе вижити, прикидаючись урядом, тому прийняла суворіші правила модерації та боротьби з агресивною поведінкою та почала поступово ізолювати і забороняти цілі форуми, заповнені порушниками спокою.

Що щодо Twitter?

Також є Twitter. Twitter одного разу назвав себе “крилом свободи слова для партії свободи слова” — ця змістовна доктрина прилипла до компанії як неприємний запах, оскільки вона була підхоплена поганими акторами. Twitter та його колеги в галузі давно дотримуються принципу “чим більше реплік, тим краще”, незважаючи на внутрішнє визнання того, що в багатьох випадках це небезпечне припущення зі смертельними наслідками. Я впевнений, що технічні провидці дійсно вірять, що вони роблять правильні речі, домагаючись максимальної свободи слова, хоча зручно, що цей принцип здається корисним і для зростання. З іншого боку, Twitter, Facebook та інші великі соціальні мережі останніми роками явно підсилили захист від поганого контенту. Організовані агресивні кампанії переслідування та зростання явища дезінформації, яке спонсорується державою, загрожують цілісності мереж. Надійна модерація — це не просто право на вираження думок, забезпечене Першою поправкою, це також і раціональний вибір бізнесу. Так чому ж ці компанії так бояться публічно позбавляти себе права на модерування? Один відповідь — залякування. Останніми роками технологічні компанії осаджувалися кампанією правих проти “упередженості”, яку очолив президент Трамп та видатні республіканці. Незважаючи на те, що позови консерваторів, пов’язані з упередженістю, зазвичай зазнають невдачі в суді, технологічні компанії постійно бояться безладної люті президента та гніву його прихильників. Як тільки Twitter позначив твіт Трампа цього тижня як фейк, депутати Білого дому почали залякувати співробітника Twitter, він почав отримувати погрози вбивством. Трамп ясно дав зрозуміти, що якщо його ігнорувати, будуть серйозні та негайні наслідки. Хвиля реакційного обурення Трампа захопила і Республіканську партію. Товариші-республіканці, які колись засуджували його, як блазня та обманщика, тепер є частиною двигуна його злості та помсти. Він уникнув всякої підзвітності під час виконання службових обов’язків, що, судячи з усього, переконало товаришів-республіканців в тому, що їм зійде з рук навіть така непопулярна політика в рік виборів. Тим часом, ми переживаємо багато надзвичайних ситуацій одночасно. Понад 100 тисяч людей померли від нового коронавірусу, і, ймовірно, багатьом з цих смертей можливо було запобігти компетентними діями влади. У цьому році понад 40 мільйонів осіб зареєструвалися, як безробітні, створивши загрозу нової Великої депресії. Поліцейські продовжують безкарно вбивати чорношкірих, провокуючи національний траур та заворушення. Країна знову стикається з геополітичними погрозами з боку країн, які мають намір зруйнувати крихкий механізм американської демократії. Посилюючи всю цю травму, ми обтяжені президентом, який за будь-яких мислимих стандартів не в змозі обслуговувати громадськість. Модераційні рішення Facebook та Twitter можуть здатися легковажним відволіканням в нормальний час, але в умовах правління Трампа вони мають розглядатися в більш широкому контексті американського життя. Коли захисні заходи, якими, як ми думали, ми мали були б запобігти шкоді від когось на зразок Дональда Трампа, зазнали невдачі, що залишається робити? У кого ще є достатньо сил, щоб допомогти переломити ситуацію, в якій уряд скотився до авторитаризму та корупції? Що якщо одним з цих людей є генеральний директор Twitter? Президентство Трампа було визначено жорстокістю та хаосом, але одне було несуперечливим: людина любить постити в Twitter. Він використовував Twitter під час своєї першої президентської кампанії, щоб атакувати традиційні інституції. Не було жодного дня в 2016 році, коли обурливі твіти президента не показували в новинах по телевізору. Twitter, можливо, в наступні роки брав до уваги свою роль в наданні допомоги Трампу в обранні, але публічно дотримувався позиції, що президентські твіти гідні новин та важливі для демократії — навіть якщо президент порушує політику Twitter.

До сих пір президент був вище закону в Twitter. Джек Дорсі нарешті вжив заходів проти президента, який хоче скасувати будь-який контроль над його владою, як над державною, так і над персональною.

Республіканці витратили роки, розповідаючи неправдиву історію про переслідування консерваторів, і тепер вони намагаються вбити свого уявного монстра. Трамп і його союзники хочуть позбавити Twitter права на свободу слова тільки за те, що він засуджує брехню і погане поводження президента. Вони планують зробити це, повернувши демократичне бачення Інтернету проти себе: помилково стверджуючи, що соціальні платформи не є публічними за своєю суттю, але є публічними юридично. Не маючи можливості управляти, Трамп хоче покласти на Twitter відповідальність за управління.

Twitter не уряд, але у нього є влада, якій немає в уряду. Він має право сказати, що президент бреше. Він має право не поширювати його заклики до насильства. І він має право повністю його забанити. Twitter має таке саме право, як і ми з вами, через Першу поправку, яка забороняє уряду обмежувати те, що ми говоримо, або змушувати говорити те, що воно хоче. У певному сенсі, Джек Дорсі отримав саме те, що хотів. Він є лідером крила свободи слова партії свободи слова.

На цей раз відповіддю на поганий спіч, буде більше спічу. Twitter говорить голосно.