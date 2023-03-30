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The Wall Street Journal звернулося до Росії з вимогою звільнити свого журналіста

The Wall Street Journal закликало Росію звільнити свого журналіста Евана Гершковича. Раніше його затримали співробітники Федеральної служби безпеки.

Четвер, 30 березня 2023, 14:36
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Про це повідомило WSJ.

“The Wall Street Journal рішуче заперечує звинувачення ФСБ і вимагає негайного звільнення нашого надійного та відданого репортера Евана Гершковича. Ми солідарні з Еваном та його родиною”,— сказано у заяві видання.

Довідка. 30 березня стало відомо, що ФСБ РФ “присікла протиправну діяльність” журналіста американського видання. У Росії стверджували, що Еван Гершкович “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”.

Американського медійника затримали у російському Єкатеринбурзі. Відкрито кримінальну справу про шпигунство, повідомили у ФСБ.

  • Бразильський студент Віктор Мюллер Феррейра, який закінчив університет Джона Гопкінса у Вашингтоні та повинен був отримати посаду у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, виявився російським шпигуном, співробітником ГРУ Сергієм Черкасовим.
  • У Польщі іноземцю, який зізнався у шпигунстві на користь Росії, загрожує до 10 років позбавлення волі. Як повідомляє окружна прокуратура в Гданську, він перебуває у країні з січня.
Теги: The Wall Street Journal, WSJ, американський журналіст, Еван Гершкович, затримання журналіста, Росія, ФСБ РФ

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