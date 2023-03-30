The Wall Street Journal звернулося до Росії з вимогою звільнити свого журналіста

The Wall Street Journal закликало Росію звільнити свого журналіста Евана Гершковича. Раніше його затримали співробітники Федеральної служби безпеки.

Про це повідомило WSJ.

“The Wall Street Journal рішуче заперечує звинувачення ФСБ і вимагає негайного звільнення нашого надійного та відданого репортера Евана Гершковича. Ми солідарні з Еваном та його родиною”,— сказано у заяві видання.

Довідка. 30 березня стало відомо, що ФСБ РФ “присікла протиправну діяльність” журналіста американського видання. У Росії стверджували, що Еван Гершкович “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”.

Американського медійника затримали у російському Єкатеринбурзі. Відкрито кримінальну справу про шпигунство, повідомили у ФСБ.