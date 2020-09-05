З вересня на docuspace.org стартує показ документального фільму режисерки Лайзи Менделуп "Підборіддя". Стрічка розповідає про життя популярних американських інстаграм-блогерів. Індустрія блоґінгу здатна принести мільйонний заробіток, але водночас це прагматичний світ.

Красивому 16-річному Остіну Тестеру стає затісно в рідному містечку. В інтернеті хлопця обожнюють тисячі молодих дівчат, але йому цього замало. Нарешті Остіна знаходить менеджер з Лос-Анджелесу й здійснює його мрії. Та чи такого життя прагнув юнак. Фільм “Підборіддя” має відзнаки американського кінофестивалю “Санденс” та британського Sheffield Doc/Fest. Українському глядачеві цей фільм буде доступний на платформі DOCUSPACE до кінця вересня.

Популярна співачка, композиторка, ютюб-блогерка й амбасадорка стрічки “Підборіддя” Jerry Heil розказала про свій досвід у соцмережах:

“Не всі двері відчиняються, коли ти стаєш знаменитим, як думає головний герой. У тобі мусить лишатися людяність. Однак це неправда, що початківець без команди не здатен створити свій бренд у соцмережі. Коли я запускала “Охранаотмєна”, нас було тільки двоє! Без жодних вливань, тому все можливо, якщо ви вирішите, що блогерство – то ваше”.

Про злети та падіння популярних українських блогерів-тінейджерів, про межу між зйомками документального кіно і відеоблогерством, а також про особливості побудови успішних фестивальних стратегій поговоримо під час супровідних онлайн-дискусій, які транслюватимуться на docuspace.org, а також у Facebook та YouTube фестивалю Docudays UA.

11 вересня/19:00

Мегапопулярність у соцмережах: як насправді живуть блогери?

Аудиторія соцмереж жорстока й примхлива, а рекламодавці вибагливі та мінливі, тож націлені на успіх блогери змушені працювати і вдень, і вночі, аби розкрутитися. Чим насправді жертвують блогери заради своєї популярності? Як поводитися з хейтерами та недобросовісними рекламодавцями, як не потрапити на гачок кіберзлочинців. Що робити підлітку в Україні, який хоче заробляти в інтернеті, але законодавчо не має такої можливості?

18 вересня/19:00

Tête-à-tête з Лайзою Менделуп і Остіном Тестером

16-річна зірка відеоблоґінгу і режисерка-документалістка в певному сенсі перебувають в одному човні – обоє звертаються до світу за допомогою камери.

Утім, про те, де пролягає межа між зйомками документального кіно та відеоблогерством, про приватне й публічне перед відео- і кінооб’єктивами, про оманливу простоту роботи з “рухомими зображеннями” і соціальними мережами, а також про стосунки між собою, розкажуть режисерка фільму “Підборіддя” Лайза Манделуп і її герой – відеоблоґер Остін Тестер.

25 вересня/19:00

DOCU/PRO talk зі Стефані Фукс

Про особливості побудови успішних фестивальних стратегій для документальних фільмів розкаже Стефані Фукс, менеджерка Autlook Filmsales, дистриб’юторка фільму “Підборіддя”. Autlook Filmsales є однією з найвпливовіших сейлз агенцій на ринку документального кіно.

DOCUSPACE – це онлайн-кінотеатр Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA. Щомісяця на цій платформі з’являються нові документальні фільми.

З питань додаткової інформації щодо вересневого релізу в онлайнкінотеатрі DOCUSPACE звертайтеся за адресою [email protected].

Ірина Сидоренко,

Комунікаційна менеджерка правозахисного департаменту Docudays UA

(063)763 92 07