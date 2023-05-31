Джерело: Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області.
Зазначено, що ймовірним зловмисником є 22-річний житель сусіднього села. За фактом жорстокого поводження з твариною відкрито провадження. Нині правоохоронці з’ясовують усі обставини події.
Нагадаємо, в одній із місцевих груп виклали фотографії корови, яка лежить посеред поля і не може встати. У групі цікавились, чи ніхто не розшукує тварину. Коли знайшлися власники тварини, виявилося, що вона має численні травми.
“Хтось прив’язав корову до трактора, і вона бігла, поки не знесилилась і не впала. Шкіра обдерта, роги підірвані від ланцюга, на якому її тягнули. Далі, мабуть, ланцюг порвався і тварина залишилась лежати”, — написав син власниці корови.
Згодом у полі знайшли і покинутий трактор.
Опісля корову оглянув лікар і з’ясувалося, що вона ще й зґвалтована. Крім того, в неї вибиті зуби і вона не може їсти.
“Ми в UAnimals приголомшені цією історією і зробимо все можливе, щоб допомогти тварині і покарати винних”, – мовиться у повідомленні.
В організації наголосили, що вже зв’язались з власниками корови і оплатять її лікування.
- Блогери опублікували відео з одеського готелю Nemo Hotel Resort & SPA, де вони гралися й танцювали із двома морськими котиками у кімнаті з видом на море. На іншому кадрі морський котик лежав на ліжку виснажений і з червоними очима.