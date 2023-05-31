На Хмельниччині поліція встановила особу чоловіка, який у селищі Антоніни прив’язав корову до трактора і тягнув її ґрунтовою дорогою. Згодом виявилося, що тварина була зґвалтована.

Джерело: Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області.

Зазначено, що ймовірним зловмисником є 22-річний житель сусіднього села. За фактом жорстокого поводження з твариною відкрито провадження. Нині правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, в одній із місцевих груп виклали фотографії корови, яка лежить посеред поля і не може встати. У групі цікавились, чи ніхто не розшукує тварину. Коли знайшлися власники тварини, виявилося, що вона має численні травми.

“Хтось прив’язав корову до трактора, і вона бігла, поки не знесилилась і не впала. Шкіра обдерта, роги підірвані від ланцюга, на якому її тягнули. Далі, мабуть, ланцюг порвався і тварина залишилась лежати”, — написав син власниці корови.

Згодом у полі знайшли і покинутий трактор.

Опісля корову оглянув лікар і з’ясувалося, що вона ще й зґвалтована. Крім того, в неї вибиті зуби і вона не може їсти.

“Ми в UAnimals приголомшені цією історією і зробимо все можливе, щоб допомогти тварині і покарати винних”, – мовиться у повідомленні.

В організації наголосили, що вже зв’язались з власниками корови і оплатять її лікування.