Компанія TIDAL офіційно заявила про зміни на платформі. Зокрема, доступна нова функція Tidal Free, яка дозволяє слухати музику безплатно.

Про це повідомило видання Hypebeast.

TIDAL – це сервіс потокового відтворення музики. Він поєднує в собі стиснене аудіо і музичне відео високої чіткості з ексклюзивним контентом. У компанії запевняють, що таким чином наближають шанувальників до виконавців.

18 листопада компанія повідомила про зміни на своїй платформі з додаванням нових тарифних планів та новими методами доходу для виконавців.

Отже, тепер доступний TIDAL Free: безплатний рівень користування мають передплатники в США. Однак через це буде обмежена якість звуку, а також реклама.

Тим часом абоненти на міжнародному ринку TIDAL можуть використовувати TIDAL HiFi (за 9.99$/місяць) – рівень без перебоїв із якістю звуку HiFi, офлайновими можливостями та функціями такими як TIDAL Connect і My Activity.

А також – TIDAL HiFi Plus. Він включає все, що пропонує TIDAL HiFI, а крім цього дає доступ до музики, яка закодована в форматах Dolby Atmos Music, Sony 360 Audio Recordings, Master Quality у високому розширені.

Виконавці, які транслюють свою музику на TIDAL, також отримають нові функції прозорості та прибутку. Зокрема передбачені прямі платежі виконавцям та гонорари, орієнтовані на шанувальників.

Для прямих виплат артистам братимуть 10% з членського внеску підписників, і передаватимуть найкращому виконавцю. Тобто чим більше ви слухаєте артиста, тим більше грошей він отримає з відсотка шанувальника. В кінці місяця такий виконавець буде виділятись в профілі разом з інформацією про те скільки йому заплатили.

Роялті, орієнтовані на фанатів, наберуть чинності з 2022 року і “будуть виплачуватися на основі фактичної потокової активності окремих абонентів HiFi Plus, а не від загальноприйнятого методу агрегації потоків, що дасть шанувальникам можливість відігравати більшу роль в успіху їхні улюблені артисти”.