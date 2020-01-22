Про це повідомляє Hypebeast.
Зазначається, що це буде перше кафе Tiffany в Європі.
Інтер’єр Blue Box Tiffany, яке розміститься в лондонському універмазі Harrods, буде оформлений в традиційному бірюзовому відтінку Тіффані.
Відвідувачі кафе зможуть насолодитися сніданком в стилі Одрі Хепберн, пообіднім чаєм і вечерею. Кафе Blue Box буде прикрашено амазонітом і розписаними вручну мотивами, а страви подаватимуться на фірмовій порцеляні Tiffany&Co., який можна придбати в магазині.
“Ми раді представити кафе Tiffany Blue Box Café в Європі – і, здається, доречно зробити це в Harrods, одному з найбільш знакових універмагів в світі. Ми давно присутні в Лондоні, і, представляючи тут кафе Tiffany Blue Box, ми пропонуємо нашим клієнтам в цьому місті ще один спосіб зануритися в світ Тіффані”, – зазначив віце-президент підрозділу по дизайну Річард Мур.
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The scene at last week’s @elledecor A-List luncheon with @tiffanyandco. Did you know that the Blue Box Café at 727 Fifth is the most booked restaurant in America? Not surprising given the gorgeous decor by @delphinereedkrakoff (A new A-List inductee!) There are only a handful of American creative geniuses who have successfully led one fashion behemoth, let alone two. Everything Reed and Delphine have touched at Tiffany is modern and lust worthy and covetable and fabulous. And the home collection, once de rigeur as a sign of domestic taste and style, is back with a seriously cool vengeance. From silver to-yos to the bamboo flatware of my dreams (here’s looking at you @alexsviewpoint) I want it all! #tiffanyandco
- Раніше повідомлялось, що власник LVMH погодився придбати ювелірний бренд Tiffany за 16.2 млрд. доларів.