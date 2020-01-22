Американський бренд ювелірних виробів класу люкс Tiffany&Co в лютому планує відкрити своє знамените кафе Blue Box в Лондоні.

Про це повідомляє Hypebeast.

Зазначається, що це буде перше кафе Tiffany в Європі.

Інтер’єр Blue Box Tiffany, яке розміститься в лондонському універмазі Harrods, буде оформлений в традиційному бірюзовому відтінку Тіффані.

Відвідувачі кафе зможуть насолодитися сніданком в стилі Одрі Хепберн, пообіднім чаєм і вечерею. Кафе Blue Box буде прикрашено амазонітом і розписаними вручну мотивами, а страви подаватимуться на фірмовій порцеляні Tiffany&Co., який можна придбати в магазині.

“Ми раді представити кафе Tiffany Blue Box Café в Європі – і, здається, доречно зробити це в Harrods, одному з найбільш знакових універмагів в світі. Ми давно присутні в Лондоні, і, представляючи тут кафе Tiffany Blue Box, ми пропонуємо нашим клієнтам в цьому місті ще один спосіб зануритися в світ Тіффані”, – зазначив віце-президент підрозділу по дизайну Річард Мур.