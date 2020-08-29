Таку заяву вона зробила в коментарі Euronews.
“Оскільки ця криза всередині країни, і вона не спрямована проти будь-якої держави, то ми беремо на себе відповідальність у вирішенні цієї кризи шляхом переговорів всередині країни. Але якщо нам знадобиться міжнародне посередництво в переговорах, ми, звичайно ж, бачимо Росію як одного з учасників цього процесу. Росія – це країна, з якою ми дружимо, з якої у нас тісні взаємини”, – зазначила Тихановська.
Вона уточнила, що діяльність опозиційної Координаційної ради щодо трансферу влади зараз спрямована на діалог з урядом.
“Ми сподіваємося, що діалог розпочнеться якомога швидше, щоб політична криза не вдарила дуже сильно по економіці країни”, – повідомила Тихановська.
Варто відзначити, що в Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий займає цю посаду з 1994 року.
Президентські вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.
Всього під час акцій протесту були затримані близько 7 тисяч осіб. Відомо про трьох загиблих.
З 13 серпня протести почалися на багатьох білоруських підприємствах.
- 14 серпня опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
- Представники білоруської опозиції заявили, що виступають за “хороші відносини” як з країнами Євросоюзу, так і з Росією.
- 15 серпня Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародного посередництва для врегулювання ситуації в країні. Він також повідомив про свою домовленість із російським лідером Володимиром Путіним — РФ при першому запиті надасть всебічну допомогу “щодо забезпечення безпеки Білорусі”.
- 19 серпня Європейська рада оприлюднила заяву, згідно з якою Європейський союз найближчим часом введе санкції проти багатьох білоруських посадових осіб за насильство, репресії та фальсифікацію виборів.
- 21 серпня від імені опозиційного кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської до Верховного суду країни була подана скарга про визнання президентських виборів недійсними.