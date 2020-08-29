Опозиційний кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що бачить Росію учасницею переговорного процесу для розв'язання політичної кризи в країні – в разі, якщо виникне необхідність міжнародного посередництва.

Таку заяву вона зробила в коментарі Euronews.

“Оскільки ця криза всередині країни, і вона не спрямована проти будь-якої держави, то ми беремо на себе відповідальність у вирішенні цієї кризи шляхом переговорів всередині країни. Але якщо нам знадобиться міжнародне посередництво в переговорах, ми, звичайно ж, бачимо Росію як одного з учасників цього процесу. Росія – це країна, з якою ми дружимо, з якої у нас тісні взаємини”, – зазначила Тихановська.

Вона уточнила, що діяльність опозиційної Координаційної ради щодо трансферу влади зараз спрямована на діалог з урядом.

“Ми сподіваємося, що діалог розпочнеться якомога швидше, щоб політична криза не вдарила дуже сильно по економіці країни”, – повідомила Тихановська.

Варто відзначити, що в Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий займає цю посаду з 1994 року.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.

Всього під час акцій протесту були затримані близько 7 тисяч осіб. Відомо про трьох загиблих.

З 13 серпня протести почалися на багатьох білоруських підприємствах.