Головна опонентка президента Білорусі Олександра Лукашенка Світлана Тихановська повідомила про те, що може повернутися в країну найближчим часом.

Про це розповіла довірена особа Тихановської Ольга Ковалькова в ефірі радіостанції “Ехо Москви”.

Вона зазначила, що повернення Тихановської з Литви до Білорусі може відбутися найближчим часом.

Також Ковалькова сказала, що спочатку Тихановська не збиралася їхати з Мінська.

“Ну вона не збиралася звідси їхати, тому я впевнена, що найближчим часом Світлана повернеться”, – сказала вона.

Як відомо, до від’їзду Тихановської в Литву білоруська влада утримували її близько семи годин, змусивши записати відеозвернення із закликом не протестувати.

Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.

Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”.

14 серпня, після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.