Про це розповіла довірена особа Тихановської Ольга Ковалькова в ефірі радіостанції “Ехо Москви”.
Вона зазначила, що повернення Тихановської з Литви до Білорусі може відбутися найближчим часом.
Також Ковалькова сказала, що спочатку Тихановська не збиралася їхати з Мінська.
“Ну вона не збиралася звідси їхати, тому я впевнена, що найближчим часом Світлана повернеться”, – сказала вона.
Як відомо, до від’їзду Тихановської в Литву білоруська влада утримували її близько семи годин, змусивши записати відеозвернення із закликом не протестувати.
Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.
Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”.
14 серпня, після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
- 9 серпня у Білорусі спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.
- На другий день протестів ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. 10 серпня стало відомо про першого загиблого учасника акції.
- 16 серпня близько 200 тисяч білорусів зібралися на “Марш Свободи” у центрі Мінську. Протестувальники вимагають відставки президента країни Олександра Лукашенка. Аналогічні акції проходять й у інших містах Білорусі.
- З 17 серпня в Білорусі оголошено загальнонаціональний страйк.