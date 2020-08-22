Світлана Тиіхановська, яка була кандидатом на президентських виборах у Білорусі, не вважає себе обраною більшістю голосів.

Про це вона розповіла в інтерв’ю незалежному телеканалу “Белсат”.

На сьогодні Тихановська проживає в Литві й не збирається повертатися до рідної країни “за нинішньої влади”.

Таке рішення Тихановська пояснила тим, що в такий час “вона і її родина не будуть у безпеці”.

Вона також наголосила, що не вважає себе обраним президентом Білорусі.

“Зараз я розумію, що для багатьох саме цей момент є принциповим, але насправді зараз важливо лише те, що у нас вкрали право вибору. Це очевидно всім і кожному, що ці вибори проходили з численними порушеннями. І ці вибори були сфальшовані. І зараз неможливо дізнатися процентне співвідношення, і це вже не має значення. Важливо те, що у нас вкрали це право на чесні вибори. І лише нові чесні, прозорі вибори можуть відновити справедливість. Але ці вибори повинні вже бути не з цим складом ЦВК, до якого у людей немає довіри. На ці вибори мають бути допущені всі спостерігачі, не лише білоруські, а й закордонні. І тільки тоді ми зможемо зрозуміти, хто на цих виборах переміг”, – пояснила свою позицію Тихановська.

Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.

Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни й зараз перебуває в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”.

14 серпня, після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз найближчим часом введе санкції проти багатьох білоруських посадових осіб за насильство, репресії та фальсифікацію виборів.