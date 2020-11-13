Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила невизнаного президента Олександра Лукашенка терористом та пообіцяла амністію за його упіймання.

Відповідна заява опублікована у Telegram-каналі опозиціонерки.

“Наша країна остаточно перетворилася в місце злочину. Я заявляю, що Олександр Лукашенко і його поплічники — терористична організація, яка повинна відповісти за свої злочини. […] Я, Світлана Тихановська, разом з Народним Антикризовим Управлінням оголошую Народний Трибунал і амністію за захоплення Лукашенко і членів його терористичного угрупування”, — йдеться в заяві.

Крім того, Тихановська заявила, що білоруси впораються з тим, щоб притягнути до відповідальності причетних до фальсифікації виборів, без державної судової системи, оскільки вона не працює.

Також лідерка опозиції опублікувала “План Народного Трибуналу”, який, за її словами, покликаний “зупинити беззаконня і показати, що боятися мають не білоруські протестувальники, а ті, хто скоює злочини проти них”.

Цей план складається з таких шести пунктів:

Перший. Нейтралізувати тих, хто порушує право білорусів на протест — “ідеологів і посібників режиму, які влаштовують репресії на місцях, погрожуючи звільненнями, відрахуваннями і в’язницею”.

“Об’єднуємося, відстоюємо колег і соратників перед тими, хто намагається тиснути на них, — і таким чином зупиняємо беззаконня на місцях. Це реально зробити в кожній компанії або лікарні і на кожному підприємстві. Незалежні профспілки та групи самоврядування — проявіть солідарність!”, — закликала Тихановська.

Паралельно з цим, запевняє опозиціонерка, міжнародна група веде роботу з визнання Лукашенка і його пособників терористичною організацією.

Другий. Тихановська закликає збирати та перевіряти докази злочинів режиму, зокрема, через централізовану систему фіксації, розроблену Народним Антикризовим Управлінням.

“Кожен порушник закону, який буде сприяти збору доказів, полегшить свою долю або навіть отримає амністію”, — запевнила вона.

Третій. Опозиціонерка оголосила, що співробітників силових структур зможуть за допомогою спеціальної програми надати свідоцтва у виконанні злочинних наказів та згодом розраховувати на амністію або пом’якшення кримінальної відповідальності.

Четвертий. Буде проведено “процес Народного Звинувачення” за матеріалами, зібраними через систему фіксації і підтвердження злочинів.

“Ми не виносимо вирок до чесного суду, але всі люди, за звинувачення яких проголосує народ Білорусі, першими будуть притягнуті до відповідальності”, — пояснила опозиціонерка.

П’ятий. 20 грудня після підбиття підсумків має відбутися наймасовіший марш із заявою Народного Звинувачення.

Шостий. Особи, яких більшість визнає винними, можуть бути захоплені та примусово доставлені до органів влади.

“Якщо більшість голосує за те, що ці люди повинні бути притягнуті до суду, то за статтею 109 КПК РБ кожен громадянин має право захопити і примусово доставити до органу влади особу, захоплену при вчиненні злочину або спробі втечі після його вчинення. Це стосується не тільки Олександра Лукашенка, але і всіх, чиї злочини будуть засвідчені народом”, — заявила опозиціонерка.

За словами Тихановської, допомога в захопленні “головних злочинців” буде винагороджена амністією або серйозним пом’якшенням відповідальності за скоєні раніше злочини.