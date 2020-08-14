Про це йдеться в її заяві, поширеній у п’ятницю, інформує агентство “Інтерфакс-Захід”.

Заява, зокрема, оприлюднена в створеному Тихановською та її штабом Telegram-каналі “Пул Першої”.

У ній зазначено, що штаб продовжує працювати, а його головою, як і раніше, залишається Марія Мороз, котра знаходиться з Тихановською в Литві.

Тихановська також висловила готовність “до діалогу з владою”.

“Я заявляю, що ми готові до діалогу з владою. З урахуванням того, що відбувається в країні і необхідності вжиття невідкладних заходів для відновлення законності в Білорусі, я, Світлана Тихановська, ініціюю створення координаційної ради для забезпечення трансферу влади. До цієї ради можуть увійти представники громадянського суспільства, шановані і відомі білоруси, професіонали своєї справи. Я доручаю своїй довіреній особі Ользі Ковальковій і адвокату Максиму Знаку приймати заявки про висунення членів ради від організацій і об’єднань громадян… До цієї координаційної ради повинні увійти всі, хто зацікавлений у діалозі і мирній передачі влади – трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства”, – зазначається в заяві.

Тихановська також закликала міжнародне співтовариство, європейські країни допомогти її штабу “в організації діалогу з білоруською владою”.

“Влада повинна показати готовність до діалогу з народом. Це означає, відпустити всіх затриманих. Це означає, прибрати з вулиць міст ОМОН і війська. Це означає порушити кримінальну справу проти тих, хто віддавав злочинні накази бити і стріляти в людей. Я звертаюся до мерів міст. Вийдіть і почніть розмовляти, слухати людей. Це у ваших компетенціях організувати законні і мирні мітинги на площах міст”, – йдеться в заяві.

Крім того, Тихановська звернулася до співробітників міліції, армії та інших силовиків із закликом “не виконувати злочинних наказів”.

“Поговоріть із вашим начальством, зупиніть кровопролиття. Ви давали присягу служити Республіці Білорусь і своєму народові. Ми, люди, будемо вдячні кожному, хто стане на бік народу”, – наголошується в заяві.

Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.

Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”. Міністерство внутрішніх справ Литви заявило, що через протести в Білорусі та тиск влади країна готова надати притулок білоруським опозиціонерам та готується до напливу політичних біженців.

Країни Люблінського трикутника (Україна, Польща та Литва) та США закликали владу Білорусі утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих під час протестів. ЄС закликав владу Білорусі звільнити затриманих та припинити насильство, попередивши про можливі санкції.