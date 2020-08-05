Про це Тихановська розповіла газеті Bild.
“Пані Меркель, зв’яжіться з Лукашенком. Скажіть йому, що ми не хочемо війни. Все, чого ми хочемо, – це справедливі вибори”, – сказала опозиціонерка.
Вона заявила, що Лукашенко перетворив Білорусь в країну, де люди мають робити вибір: купити шматок хліба, пачку молока або ліки.
“Нам набридло, що нами керує цей диктатор”, – додала Тихановська.
Також вона заявила, що боїться Лукашенко, так як бачить, на що він здатний заради влади.
- Вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня 2020 року. 14 травня чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко подав у центральну виборчу комісію документи для участі в президентських виборах. Він балотується вшосте.
- Штаби трьох опозиційних білоруських політиків: Тихановскої, Бабарика та Цепкала об’єдналися. Віктора Бабарика називали головним суперником Лукашенка в боротьбі за президентський пост. За інформацією опитування ЗМІ, за нього могли проголосувати до 50% білорусів. У червні Бабарика звинуватили у фінансових злочинах і заарештували, ЦВК Білорусі відмовив йому в реєстрації кандидатом в президенти.