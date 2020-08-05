Опозиціонерка Світлана Тихановська попросила канцлера Німеччини Ангелу Меркель зв'язатися з президентом Білорусі Олександром Лукашенком і повідомити йому, що білоруси не хочуть війни, а тільки справедливих виборів.

Про це Тихановська розповіла газеті Bild.

“Пані Меркель, зв’яжіться з Лукашенком. Скажіть йому, що ми не хочемо війни. Все, чого ми хочемо, – це справедливі вибори”, – сказала опозиціонерка.

Вона заявила, що Лукашенко перетворив Білорусь в країну, де люди мають робити вибір: купити шматок хліба, пачку молока або ліки.

“Нам набридло, що нами керує цей диктатор”, – додала Тихановська.

Також вона заявила, що боїться Лукашенко, так як бачить, на що він здатний заради влади.