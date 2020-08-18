Ролик опубліковано на YouTube каналі Сергія Тихановського “Страна для жизни”.

“Сьогодні, 18 серпня, день народження у мого чоловіка Сергія Тихановського. Він не буде зустрічати його з родиною, в колі друзів. Він зустрічатиме його в тюрмі. Він був затриманий в Гродно за звинуваченням у злочині, якого не скоював, за провокації спецслужб. Щоб він замовк і не брав участі у виборчій кампанії, його облили брудом, підкинули гроші, звинуватили, що він діяв не від чистого серця, а в інтересах іншої держави”, – сказала вона.

Вона передала білорусам слова Сергія Тихановського і попросила їх продовжувати виходити на протести і не здаватися.

“Мій чоловік Сергій Тихановський просить, щоб я передала вам його слова: він і інші політв’язні сидять, але він просить, щоб ви не сиділи, а зробили все, щоб жити в країні для життя”, – підкреслила Тихановська.