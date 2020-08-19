Відповідне звернення до Європейської ради англійською мовою опубліковано на YouTube-каналі чоловіка Тихановської “Країна для життя”.
Тихановська зазначила, що вибори 9 серпня не були ні чесними, ні прозорими, а їх результати були сфальсифіковані.
Вона нагадала, що люди, які вийшли захистити свої голоси на вулиці білоруських міст, “були жорстоко побиті, позбавлені волі, піддані тортурам режимом”.
“Я закликаю вас не визнавати цих шахрайських виборів. Лукашенко втратив будь-яку легітимність в очах нашого народу і всього світу”, – наголосила Тихановська в своєму зверненні.
Вона нагадала, що ініціювала створення Національної координаційної ради Білорусі, яка “очолить процес мирної передачі влади за допомогою діалогу”. Ця рада повинна оголосити в країні нові чесні і демократичні вибори президента за участю міжнародних спостерігачів.
“Шановні очільники держав Європи, я закликаю вас підтримати пробудження Білорусі. Я закликаю всі країни поважати принципи міжнародного права. Я закликаю поважати суверенітет Республіки Білорусь і вибір білоруського народу”, – підсумувала Тихановська.
- Раніше депутати Європейського парламенту заявили, що не визнають результатів президентських виборів в Білорусі і вважають Олександра Лукашенка персоною нон грата.
- 15 серпня Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародного посередництва для врегулювання ситуації в країні. Він також повідомив про свою домовленість із російським лідером Володимиром Путіним — РФ при першому запиті надасть всебічну допомогу “щодо забезпечення безпеки Білорусі”.
- 14 серпня Центральна виборча комісія Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента. Лукашенко, за офіційними даними, набрав 80,1 % голосів, а Тихановська – 10,1 %.
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
- Міністри закордонних справ країн Євросоюзу в п’ятницю, 14 серпня, погодилися підготувати санкції проти Білорусі у зв’язку з останніми подіями в цій країні. В ЄС зазначили, що не приймають результати президентських виборів у Білорусі.