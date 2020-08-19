Опозиційний кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська закликала європейських лідерів не визнавати результати президентських виборів у країні.

Відповідне звернення до Європейської ради англійською мовою опубліковано на YouTube-каналі чоловіка Тихановської “Країна для життя”.

Тихановська зазначила, що вибори 9 серпня не були ні чесними, ні прозорими, а їх результати були сфальсифіковані.

Вона нагадала, що люди, які вийшли захистити свої голоси на вулиці білоруських міст, “були жорстоко побиті, позбавлені волі, піддані тортурам режимом”.

“Я закликаю вас не визнавати цих шахрайських виборів. Лукашенко втратив будь-яку легітимність в очах нашого народу і всього світу”, – наголосила Тихановська в своєму зверненні.

Вона нагадала, що ініціювала створення Національної координаційної ради Білорусі, яка “очолить процес мирної передачі влади за допомогою діалогу”. Ця рада повинна оголосити в країні нові чесні і демократичні вибори президента за участю міжнародних спостерігачів.

“Шановні очільники держав Європи, я закликаю вас підтримати пробудження Білорусі. Я закликаю всі країни поважати принципи міжнародного права. Я закликаю поважати суверенітет Республіки Білорусь і вибір білоруського народу”, – підсумувала Тихановська.