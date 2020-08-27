Тихановська вважає, що білоруси доб'ються відходу Лукашенка мирним шляхом

Про це вона розповіла в інтерв’ю радіостанції “Ехо Москви”.

Вона зазначила, що Координаційна рада діє в рамках закону. І протести, страйки йдуть повним ходом.

“І люди не здадуться, не припинять, поки не буде виконана головна їх вимога. Протести не виснажуються. Вони йдуть своєю чергою. Звичайно, протягом тижня десь ступінь напруження може знижуватися, але на вихідних все повернеться в своє русло. І головна причина, що люди більше не готові приймати президента. Вони втратили до нього довіру, і ми будемо йти до перемоги”, – зазначила Тихановська.

Вона також наголосила, що протести принципово мирні.

“Білоруси – мирний народ, і ми не будемо переходити цю межу ні в якому разі. У нас люди хочуть одного – щоб Лукашенко пішов. І ми цього доб’ємося шляхом мирних демонстрацій і страйків. І протести не згаснуть, страйки не згаснуть, бо білоруси чітко розуміють, чого вони хочуть. А вони хочуть, щоб мали місце чесні, нові вибори, де б вони змогли вибрати собі нового президента”, – сказала головна суперниця Лукашенко.

Крім того, вона додала, що влада просто змушена буде піти на переговори з Координаційною радою.