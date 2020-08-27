Тихановська вважає, що білоруси доб'ються відходу Лукашенка мирним шляхом

Про це вона розповіла в інтерв’ю радіостанції “Ехо Москви”.
Вона зазначила, що Координаційна рада діє в рамках закону. І протести, страйки йдуть повним ходом.
“І люди не здадуться, не припинять, поки не буде виконана головна їх вимога. Протести не виснажуються. Вони йдуть своєю чергою. Звичайно, протягом тижня десь ступінь напруження може знижуватися, але на вихідних все повернеться в своє русло. І головна причина, що люди більше не готові приймати президента. Вони втратили до нього довіру, і ми будемо йти до перемоги”, – зазначила Тихановська.
Вона також наголосила, що протести принципово мирні.
“Білоруси – мирний народ, і ми не будемо переходити цю межу ні в якому разі. У нас люди хочуть одного – щоб Лукашенко пішов. І ми цього доб’ємося шляхом мирних демонстрацій і страйків. І протести не згаснуть, страйки не згаснуть, бо білоруси чітко розуміють, чого вони хочуть. А вони хочуть, щоб мали місце чесні, нові вибори, де б вони змогли вибрати собі нового президента”, – сказала головна суперниця Лукашенко.
Крім того, вона додала, що влада просто змушена буде піти на переговори з Координаційною радою.
Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.
Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни й зараз перебуває в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”.
14 серпня, після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
Раніше повідомлялося, що Європейський союз найближчим часом введе санкції проти багатьох білоруських посадових осіб за насильство, репресії та фальсифікацію виборів.
- Раніше депутати Європейського парламенту заявили, що не визнають результатів президентських виборів в Білорусі та вважають Олександра Лукашенка персоною нон грата.
- 15 серпня Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародного посередництва для врегулювання ситуації в країні. Він також повідомив про свою домовленість із російським лідером Володимиром Путіним — РФ при першому запиті надасть всебічну допомогу “щодо забезпечення безпеки Білорусі”.
- 14 серпня Центральна виборча комісія Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента. Лукашенко, за офіційними даними, набрав 80,1 % голосів, а Тихановська – 10,1 %.
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
- Міністри закордонних справ країн Євросоюзу в п’ятницю, 14 серпня, погодилися підготувати санкції проти Білорусі у зв’язку з останніми подіями в цій країні. В ЄС зазначили, що не приймають результати президентських виборів у Білорусі.