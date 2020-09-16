Тихановська вважає, що Путін стане «національним героєм», якщо підтримає протести

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська переконана, що президент РФ Володимир Путін стане для білорусів національним героєм, якщо підтримає протестувальників.

Про це вона заявила в інтерв’ю українському виданню “Лівий берег”.

Журналісти поставили політикині запитання з приводу того, чи згодна вона з позицією іншої опозиціонерки, Вероніки Цепкало, яка заявила, що якби Путін зайняв позицію народу Білорусі, то став би для білорусів “національним героєм”. Тихановська заявила, що абсолютно згодна з цим.

“Так, це було б дуже, дуже мудре рішення мудрого керівника. Принаймні, з точки зору білоруського народу. Та й російського теж”, — додала вона.

Також журналісти звернули увагу Тихановської на те, що перед тим, як втекти до Росії, експрезидент України Віктор Янукович так само як і Олександр Лукашенко зустрічався з Володимиром Путіним в Сочі, де було досягнуто домовленостей про підтримку з боку РФ. Після цього відбулася окупація українських територій.

На питання з приводу того, чи очікує білоруська опозиція можливу агресію Росії після переговорів, Тихановська заявила, що цього не має відбутися, оскільки протести в Білорусі мають мирний характер.

“Ми цього (агресії РФ — ред.) не очікуємо, ми цього не хочемо, і ми дуже сподіваємося, що так не станеться. Напевно, на помилках вчаться, і щодо Білорусі таких дій з боку Росії не буде. Білоруси дружні абсолютно з громадянами Російської Федерації. Ми завжди були в чудових стосунках, і дуже не хочеться ці відносини псувати. Росіяни не зрозуміють такого рішення свого уряду як введення військ або надання військової допомоги Лукашенко. Більш того, Лукашенку така допомога не знадобиться, тому що у нас демонстрації носять абсолютно мирний характер, і ми впевнені, що такими вони і залишаться”, — сказала вона.

Нагадаємо, у липні Тихановська зіткнулася з критикою на свою адресу після того, як не відповіла на запитання щодо Криму. В інтерв’ю виданню “Медуза” Тихановська заявила: “Я розумію, що питання про Крим розколює суспільство. А мені не хотілося б необережними словами когось відштовхнути”.

Згодом в інтерв’ю для Euroradio тоді ще кандидатка в президенти сказала: ”Юридично Крим український, а фактично — російський”.

У вересні литовські журналісти знову попросили політикиню висловити свою позицію щодо Криму, наголосивши, що литовці хотіли б знати її. Цього разу вона заявила, що раніше озвучена нею теза є такою, “яка прийнята в Білорусі”.