Тихановська заявила, що її візит до України відбудеться «найближчим часом»

Про це вона розповіла в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

Як відомо, Тихановська вперше заявила, що найближчим часом відвідає Київ, в середині жовтня. Очікувалося, що візит відбудеться після місцевих виборів 25 жовтня.

Наразі дата цього візиту все ще не затверджена.

“Я хочу сказати велике дякую українцям, які нас підтримують, і українському уряду. Ми постійно чуємо слова підтримки. І Україна приєдналася до європейських санкцій, не визнала легітимність Лукашенка. Братський народ підтримує нас, чудово. На жаль, дата візиту в Україну поки не затверджена, але сподіваюся, що найближчим часом. Не можу сказати точніше, узгоджуємо”, — зазначила Тихановська.

Лідерка опозиції додала, що перемовини веде з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Цей візит має бути “дружньою зустріччю”, і Україна не висуває якихось умов для її проведення, зазначила Тихановська.

Раніше Кулеба заявляв, що українська сторона готова вести діалог з білоруською опозицією, але вона має визначитися зі своєю позицією щодо російської агресії проти України.

“Але я, як міністр закордонних справ, повинен переконатися, якою є позиція цих людей щодо російської агресії щодо Криму, якщо вони прийдуть до влади, в тому числі за нашого сприяння. Тоді, я буду готовий з ними зустрічатися, тому що те, що вони зараз озвучують — це ні про що. Це все питання, які вимагають відповіді, тому що це реальна політика, і все це має наслідки для нашої країни”, — зазначив Кулеба.