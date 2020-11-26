Тихановська заявила, що її візит до України відбудеться «найближчим часом»

Про це вона розповіла в інтерв’ю “Радіо Свобода”.
Як відомо, Тихановська вперше заявила, що найближчим часом відвідає Київ, в середині жовтня. Очікувалося, що візит відбудеться після місцевих виборів 25 жовтня.
Наразі дата цього візиту все ще не затверджена.
“Я хочу сказати велике дякую українцям, які нас підтримують, і українському уряду. Ми постійно чуємо слова підтримки. І Україна приєдналася до європейських санкцій, не визнала легітимність Лукашенка. Братський народ підтримує нас, чудово. На жаль, дата візиту в Україну поки не затверджена, але сподіваюся, що найближчим часом. Не можу сказати точніше, узгоджуємо”, — зазначила Тихановська.
Лідерка опозиції додала, що перемовини веде з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Цей візит має бути “дружньою зустріччю”, і Україна не висуває якихось умов для її проведення, зазначила Тихановська.
Раніше Кулеба заявляв, що українська сторона готова вести діалог з білоруською опозицією, але вона має визначитися зі своєю позицією щодо російської агресії проти України.
“Але я, як міністр закордонних справ, повинен переконатися, якою є позиція цих людей щодо російської агресії щодо Криму, якщо вони прийдуть до влади, в тому числі за нашого сприяння. Тоді, я буду готовий з ними зустрічатися, тому що те, що вони зараз озвучують — це ні про що. Це все питання, які вимагають відповіді, тому що це реальна політика, і все це має наслідки для нашої країни”, — зазначив Кулеба.
Віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков також заявляв, що білоруська опозиція має визначитися з позицією щодо Криму та Донбасу.
“Якщо ви не визначитесь, що біля вас є країна, що окупована північним сусідом, у вас демократії не буде. Будьте готові, що ви (білоруська опозиція, — ред.) маєте чітко cказати, що Крим є українським і весь Донбас – це Україна”, — сказав Резніков, звертаючись до Вероніки Цепкало, однієї з лідерок опозиції Білорусі.
- В липні голова білоруської опозиції Світлана Тихановська зіткнулася з критикою на свою адресу після того, як не відповіла на запитання щодо Криму. В інтерв’ю виданню “Медуза” Тихановська заявила: “Я розумію, що питання про Крим розколює суспільство. А мені не хотілося б необережними словами когось відштовхнути”.
- Згодом в інтерв’ю для Euroradio тоді ще кандидатка в президенти сказала: ”Юридично Крим український, а фактично — російський”.
- У вересні литовські журналісти знову попросили політикиню висловити свою позицію щодо Криму, наголосивши, що литовці хотіли б знати її. Цього разу вона заявила, що раніше озвучена нею теза є такою, “яка прийнята в Білорусі”.
- У вересні журналісти поставили Тихановській запитання з приводу того, чи згодна вона з позицією іншої опозиціонерки, Вероніки Цепкало, яка заявила, що якби Путін зайняв позицію народу Білорусі, то став би для білорусів “національним героєм”. Тихановська заявила, що абсолютно згодна з цим.