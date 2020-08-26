Про це вона розповіла в інтерв’ю французькому виданню Le Monde.
“Час поки не прийшов, але ми відкриті для діалогу з усіма”, – заявила Тихановська у відповідь на запитання про її наміри говорити Москвою.
При цьому вона додала, що сподівається на підтримку Росії в боротьбі білорусів за права.
“Але я попрошу її [РФ], як і всіх, з ким я зустрічаюся, поважати наш суверенітет”, – додала Тихановська.
Опозиціонерка наголосила, що учасники протесту домагатимуться аби Лукашенко залишив пост всіма законними способами.
“Все білоруси хочуть, щоб він пішов. Вони змінилися, у них розплющилися очі, вони не можуть більше погоджуватися з тим, щоб він очолював цю країну після всього, що він зробив. Рано чи пізно він піде завдяки мирним маніфестаціям і страйкам. Чим скоріше, тим краще, щоб уникнути занурення країни в економічну і політичну кризу”, – сказала вона.
- Раніше Світлана Тихановська заявила, що готова підготувати країну до нових виборів глави держави, якщо в цей час займатиме пост тимчасового лідера республіки.
- 14 серпня опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
- 15 серпня Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародного посередництва для врегулювання ситуації в країні. Він також повідомив про свою домовленість із російським лідером Володимиром Путіним — РФ при першому запиті надасть всебічну допомогу “щодо забезпечення безпеки Білорусі”.
- 19 серпня Європейська рада оприлюднила заяву, згідно з якою Європейський союз найближчим часом введе санкції проти багатьох білоруських посадових осіб за насильство, репресії та фальсифікацію виборів.
- 21 серпня від імені опозиційного кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської до Верховного суду країни була подана скарга про визнання президентських виборів недійсними.