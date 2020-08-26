Головна суперниця Олександра Лукашенка на виборах президента Світлана Тихановська заявила, що час для розмови білоруської опозиції з Росією ще не настав.

Про це вона розповіла в інтерв’ю французькому виданню Le Monde.

“Час поки не прийшов, але ми відкриті для діалогу з усіма”, – заявила Тихановська у відповідь на запитання про її наміри говорити Москвою.

При цьому вона додала, що сподівається на підтримку Росії в боротьбі білорусів за права.

“Але я попрошу її [РФ], як і всіх, з ким я зустрічаюся, поважати наш суверенітет”, – додала Тихановська.

Опозиціонерка наголосила, що учасники протесту домагатимуться аби Лукашенко залишив пост всіма законними способами.

“Все білоруси хочуть, щоб він пішов. Вони змінилися, у них розплющилися очі, вони не можуть більше погоджуватися з тим, щоб він очолював цю країну після всього, що він зробив. Рано чи пізно він піде завдяки мирним маніфестаціям і страйкам. Чим скоріше, тим краще, щоб уникнути занурення країни в економічну і політичну кризу”, – сказала вона.