Головна суперниця Олександра Лукашенка на виборах президента Світлана Тихановська заявила, що влада європейських країн сприймає її як лідера, обраного більшістю білорусів.

Про це вона розповіла в інтерв’ю радіостанції “Ехо Москви”.

Так, на питання, як Тихановська оцінює спілкування лідерів європейських країн, вона сказала, що вони спілкуються з нею як з “лідером, якого обрала більшість білорусів”.

“Зі мною зв’язувалися (після закінчення виборів) представники багатьох держав, серед яких представників Російської Федерації не було. Але ми завжди відкриті до розмов або переговорів з лідерами всіх країн”, – додала Тихановська.

Водночас вона наголосила, що в Білорусії зараз немає опозиції.

“Так, я виправляю, коли мені кажуть, що я лідер опозиції. У нас опозиції вже немає. Нас — більшість”, – сказала вона.

Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.

Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни й зараз перебуває в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”.

14 серпня, після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз найближчим часом введе санкції проти багатьох білоруських посадових осіб за насильство, репресії та фальсифікацію виборів.