Світлана Тихановська, суперниця Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі, записала нове звернення, в якому закликала людей продовжувати страйки і мирні протестні акції.

Про це вона говорить в новому відео.

Вона назвала громадян, які вийшли на страйк, – “символом нової вільної Білорусі”.

“Дорогі мої білоруси, працівники “Білоруськалій “, МТЗ, “Гродноазоту” та інших підприємств. Ви — символ нової, вільної Білорусі”, – сказала Тихановська.

Вона зазначила, що майбутнє країни залежить саме від єдності та рішучості громадян країни.

“Тому я прошу вас: продовжуйте і розширюйте страйки, не ведіться на залякування, об’єднуйтеся. Ми змусимо зачинились у своїх палацах владу почути наші голоси, які вона у нас вкрала”, – закликала Тихановська.

Вона вважає, що учасники мітингу “вже залякали диктатуру, вона тремтить від страху перед … силою і мужністю”. Саме з цієї причини нинішній політичний режим загрожує людям і намагається чинити тиск.

Тихановська закликала “залишити страх диктатури” і пам’ятати, що з протестантами вся Білорусь.

Резюмуючи, вона нагадала про вимоги білорусів: припинити насильство, звільнити політичних в’язнів і провести нові чесні вибори.

Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.

Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”.

14 серпня, після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз найближчим часом введе санкції проти багатьох білоруських посадових осіб за насильство, репресії та фальсифікацію виборів.