Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що готова підготувати країну до нових виборів глави держави, якщо в цей час займатиме пост тимчасового лідера республіки.

Про це вона розповіла в інтерв’ю DW.

За словами Тихановської, на сьогоднішній день у неї є команда фахівців, які готові допомогти їй в цей важкий період.

“Моє завдання полягає в тому, щоб цю команду згуртувати, організувати і направити в потрібне русло, а саме – на підготовку до нових чесних і прозорих виборів”, – розповіла вона.

Крім цього, Тихановська розповіла про зустрічі зі світовими лідерами за час перебування в Литві.

“Вони дуже натхненні тим, що зараз відбувається в Білорусі, подвигом людей, які стали на захист своїх прав”, – розповіла вона.

Що стосується відносин Росії і Білорусі, Тихановська сказала, що готова до діалогу.

“Ми відкриті для всіх. Ми спілкуємося з усіма лідерами і представниками країн, які в цьому зацікавлені, і нікому не відмовимо в спілкуванні”, – пояснила вона.

За її словами, головною метою зараз є незалежність Білорусі.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.

Всього під час акцій протесту були затримані близько 7 тисяч осіб. Відомо про трьох загиблих.

З 13 серпня протести почалися на багатьох білоруських підприємствах.