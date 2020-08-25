Про це вона розповіла в інтерв’ю DW.
За словами Тихановської, на сьогоднішній день у неї є команда фахівців, які готові допомогти їй в цей важкий період.
“Моє завдання полягає в тому, щоб цю команду згуртувати, організувати і направити в потрібне русло, а саме – на підготовку до нових чесних і прозорих виборів”, – розповіла вона.
Крім цього, Тихановська розповіла про зустрічі зі світовими лідерами за час перебування в Литві.
“Вони дуже натхненні тим, що зараз відбувається в Білорусі, подвигом людей, які стали на захист своїх прав”, – розповіла вона.
Що стосується відносин Росії і Білорусі, Тихановська сказала, що готова до діалогу.
“Ми відкриті для всіх. Ми спілкуємося з усіма лідерами і представниками країн, які в цьому зацікавлені, і нікому не відмовимо в спілкуванні”, – пояснила вона.
За її словами, головною метою зараз є незалежність Білорусі.
Президентські вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.
Всього під час акцій протесту були затримані близько 7 тисяч осіб. Відомо про трьох загиблих.
З 13 серпня протести почалися на багатьох білоруських підприємствах.
- 14 серпня опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
- Представники білоруської опозиції заявили, що виступають за “хороші відносини” як з країнами Євросоюзу, так і з Росією.
- 15 серпня Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародного посередництва для врегулювання ситуації в країні. Він також повідомив про свою домовленість із російським лідером Володимиром Путіним — РФ при першому запиті надасть всебічну допомогу “щодо забезпечення безпеки Білорусі”.
- 19 серпня Європейська рада оприлюднила заяву, згідно з якою Європейський союз найближчим часом введе санкції проти багатьох білоруських посадових осіб за насильство, репресії та фальсифікацію виборів.
- 21 серпня від імені опозиційного кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської до Верховного суду країни була подана скарга про визнання президентських виборів недійсними.