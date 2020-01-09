Фахівцям вдалося з'ясувати, що один з найбільш популярних додатків в світі Tik Tok мав багато вразливостей.

Проблеми вдалося виявити дослідникам Check Point.

Уточнюється, що знаючи номер телефону, злочинці могли маніпулювати обліковими записами, отримуючи доступ до особистих даних.

Фактично декілька вразливостей в комплексі дозволяли виконувати віддалений шкідливий код і здійснювати дії від імені жертви.

В той же час всі уразливості окремо не мали високого рівня небезпеки, але в поєднанні дозволяли хакеру видалити з профілю жертви відео, завантажити в профіль неавторизовані відео, робити приватні відео публічними, ракскривать особисту інформацію, включаючи адреси.

Для атак використовувалася небезпечна система відправки SMS, пропонована Tik Tok на своєму сайті. Користувач міг надіслати на ваш номер повідомлення і отримати посилання для того, щоб завантажити додаток.

Відзначається, що повідомлення від особи додатки міг відправити зловмисник, поміщаючи в повідомлення URL, який вів на шкідливу сторінку для виконання коду.

Атака дозволяла виконувати код від імені жертви, якщо користувачі натискали на посилання в SMS.

Уточнюється , що розробники Tik Tok були повідомлені про проблему ще в кінці листопада 2019 року і вже через місяць випустили патчі з виправленнями .