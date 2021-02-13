Про це пише Financial Times.
Зокрема, застосунок для відео поінформував рекламодавців про низку нових функцій, які запрацюють у 2021 році.
В рамках ініціативи на платформі може з’явитися сервіс, завдяки якому користувачі TikTok зможуть ділитися реферальними посиланнями та заробляти на комісійних з продажу товарів і послуг.
TikTok також прагне надати брендам можливість демонструвати каталоги своєї продукції на платформі.
Крім того, в сервісі з’являться “прямі трансляції” покупок, версії телеканалів для смартфонів, на яких користувачі зможуть здійснювати покупки товарів в кілька кліків.
Зазначається, що нововведення TikTok дадуть йому змогу конкурувати в галузі електронної комерції з Facebook.
- Зусилля уряду США з примусового продажу американських активів соцмережі TikTok зупинені на невизначений термін.