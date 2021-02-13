Відеосервіс TikTok, який належить китайській компанії ByteDance, починає експансію на ринок електронної комерції США, де конкуруватиме з американською Facebook.

Про це пише Financial Times.

Зокрема, застосунок для відео поінформував рекламодавців про низку нових функцій, які запрацюють у 2021 році.

В рамках ініціативи на платформі може з’явитися сервіс, завдяки якому користувачі TikTok зможуть ділитися реферальними посиланнями та заробляти на комісійних з продажу товарів і послуг.

TikTok також прагне надати брендам можливість демонструвати каталоги своєї продукції на платформі.

Крім того, в сервісі з’являться “прямі трансляції” покупок, версії телеканалів для смартфонів, на яких користувачі зможуть здійснювати покупки товарів в кілька кліків.

Зазначається, що нововведення TikTok дадуть йому змогу конкурувати в галузі електронної комерції з Facebook.