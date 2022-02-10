Застосунок TikTok відстежує особисті дані користувачів більше, ніж інші застосунки для соціальних мереж, і незрозуміло, куди їх надсилають. Друге місце посів YouTube, який належить корпорації Google.

Про це повідомляє американська медіакомпанія CNBC.

Google здебільшого збирає особисті дані для власних цілей. На основі відстеження історії пошуку в Інтернеті або місцеперебування користувачам пропонують рекламу. Проте TikTok, який належить китайському технологічному гіганту ByteDance, дозволяє збирати дані стороннім трекерам.

За їхньою допомогою майже неможливо дізнатися, хто відстежує дані або яку інформацію вони збирають. Наприклад, такою можуть бути публікації, з якими взаємодіє користувач, скільки часу витрачає на кожну з них, місцеперебування, IP-адресу та іншу особисту інформацію, доступ до якої отримує додаток. Сторонні трекери можуть відстежувати активність навіть на сторонніх сайтах після того, як ви перестали користуватися TikTok.

Серед YouTube, TikTok, Twitter, Telegram, LinkedIn, Instagram, Facebook, Snapchat, Messenger і Whatsapp — перші два лідирують у відстеженні активності користувача. Проте показники можуть бути вищими, якщо в програмі активований обліковий запис.

Десять з 14 трекерів YouTube були контактами першої сторони в мережі, що означає, що платформа відстежувала активність користувачів для власних цілей як реклама. Решта була сторонніми доменами, тобто соцмережа дозволяла чотирьом таємним сторонам збирати інформацію та відстежувати діяльність.

У TikTok одразу 13 з 14 мережевих контактів були сторонніми. У налаштуваннях застосунків можна обрати функцію заборони відстеження даних, проте навіть у такому випадку китайський ресурс їх збирає.

“Наразі споживачі не можуть бачити, які дані передаються стороннім мережам або як будуть використовуватися їхні дані”, — пишуть автори звіту.

Раніше китайську соціальну мережу критикували за використання даних і надсилання на китайські сервери. Також у політиці конфіденційності TikTok зазначено, що соцмережа може поширювати їх техногіганту ByteDance. Компанія стверджувала, що використовує заходи безпеки для “захисту конфіденційних даних користувачів”.

Тодішній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у 2020 році планував заборонити застосунок. Проте нинішній президент Джо Байден відмовився від цих загроз і наказав переглянути потенційні загрози безпеці, які створюють іноземні програми.