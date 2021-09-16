TikTok став популярним політичним майданчиком. Платформа зобов'язалася захищати вибори у всьому світі, однак ситуація в Німеччині свідчить про те, що соцмережа не дотримується зобов'язань.

Про це йдеться в дослідженні організації The Mozilla Foundation яка бореться з дезінформацією щодо виборів.

Як відомо, 26 вересня у Німеччині обиратимуть членів Бундестагу — однопалатного парламенту, який далі сформує федеральний уряд.

Оскільки західні демократії стикаються зі зниженням інтересу до політики та зменшенням членства в партіях, політсили звертаються до нових медіаплатформ для пожвавлення своїх відносин з виборцями.

TikTok — одна з платформ, що зростають надшвидко. В Німеччині соцмережею користується близько 11 млн осіб (13% населення). Переважно це люди віком до 24 років.

Із семи партій, представлених у парламенті Німеччини, п’ять мають активний обліковий запис у TikTok. Близько 120 німецьких політиків мають персональні акаунти.

Відповідаючи на сплеск політичного інтересу до платформи, TikTok зобов’язався захищати вибори у всьому світі.

У Німеччині ці зобов’язання включали маркування політичних відеороликів, перевірку фактів та боротьбу з дезінформацією. Проте поки TikTok не виконує заявлених зобов’язань.

“Наше дослідження показує, що ці зусилля досі були значною мірою невдалими, а в деяких випадках ще не були реалізовані”, — заявили в The Mozilla Foundation.

Маркування політичних роликів

Фахівці перевірили ефективність автоматичного маркування політичного контенту. Наприклад, вони шукали хештег #SPD, що розшифровується як “Соціал-демократична партія Німеччини”.

Жодне з перших дев’яти відео, які можна побачити на екрані мобільного, не стосувалися політики. З перших 50 політичними виявилися лише 4. Це пояснюється тим, що таку ж абревіатуру використовують на позначення шизоїдного розладу особистості.

Попри це, маркування “Кілька нагадувань під час створення, перегляду або взаємодії з контентом, пов’язаним з виборами” соцмережа додала на кожний ролик з цим тегом.

Під час пошуків #FDP (“Вільна демократична партія”) результат був такий самий. І це попри те, що португальською той самий тег є лайливим.

“Можна стверджувати, що цей безрозбірний підхід до маркування не такий вже й поганий, доки політичний зміст маркується. З іншого боку, повністю автоматизований підхід, який ґрунтується виключно на окремих ключових словах, послаблює окреслену мету ярликів і навіть може завдати шкоди зусиллям поінформувати користувачів та/або переспрямувати їх до перевірених, надійних джерел інформації”, — вважають фахівці.

Вони також акцентують, що маркування за ключовими словами не гарантує маркування усього політичного контенту. Це демонструють політичні акаунти @linksfraktion та @afd.offiziell, що використовують теги непослідовно. Їхні дописи марковані не всі.

Перевірка фактів

Напередодні виборів у Німеччині TikTok досить активно висловлювався про партнерство щодо перевірки фактів з Deutsche Presse-Agentur GmbH (dpa), найбільшим новинним агентством Німеччини.

На вебсайті TikTok dpa позначили як “партнера з безпеки” в Німеччині. TikTok заявляє, що його “партнери з перевірки фактів допомагають переглядати та оцінювати точність вмісту на 55 ринках”.

20 липня говорила про партнерські відносини з dpa як про факт. Тобто, згідно з заявами компанії, dpa мало б розпочати перевірку фактів задовго до виборів у Німеччині. Однак розслідувачі з’ясували, що це неправда.

Контракт був підписаний лише за три тижні до виборів, 7 вересня.

“Це викликає занепокоєння, оскільки кампанії дезінформації, зосереджені, наприклад, на виборах у США 2020 року, розпочалися за кілька місяців до дня виборів. Враховуючи, що німецькі виборці розпочали голосування поштою ще 5 вересня, це не залишає багато часу для ефективної перевірки фактів перед виборами. У 2017 році майже 30% німецьких виборців використовували голосування поштою для голосування, і цілком ймовірно, що ця цифра буде вищою у 2021 році через COVID-19”, — вважають фахівці.

Боротьба з дезінформацією

Німецький бундестаг, федеральний парламент Німеччини, розташований у знаменитій будівлі Рейхстагу має канал YouTube та акаунт у Twitter. Офіційного акаунту в TikTok немає, що підтвердила пресслужба.

Правила спільноти TikTok забороняють видавати себе за іншу особу чи організацію. Однак з фейковими акаунтами парламенту платформа не бореться.

Існує акаунт @derbundestag. І він може бути використаний для поширення політичної пропаганди.

“В нашому аналізі звіту ми виявили кілька деталей, які підкріплювали ілюзію, що це офіційний, автентичний акаунт німецького парламенту. По-перше, в описі облікового запису йдеться: “Літня перерва німецького бундестагу/парламенту до 7 вересня” з посиланням на офіційний вебсайт. По-друге, обліковий запис має велику кількість підписників та охоплення: 14,1 тис. підписників та 130,8 тис. лайків. Для контексту, це приблизно 0,13% усіх німецьких користувачів TikTok, або понад 1 з 1000 німецьких користувачів TikTok. Це також більше підписників, ніж офіційний обліковий запис Бундестагу в Twitter”, — йдеться у звіті.

На цьому акаунті розміщують ролики з виступами політиків. Аналіз показав, що представники правої популістичної партії “Альтернатива для Німеччини” переважають в роликах. Там, де членів партії немає, зазвичай йдеться про відповіді на теми, порушені її представниками. Серед усього масиву тільки 12 відео не були пов’язані з цією політсилою.

“Ми не знаємо, хто відповідає за обліковий запис. Радше, обліковий запис ілюструє, що TikTok не дотримується своїх правил, що забороняють облікові записи, які видають себе “як іншу особу або організацію”, незалежно від політичної прихильності”, — наголосили фахівці.

Утім деякі схожі акаунти соцмережа все ж видалила раніше.

The Mozilla Foundation радить компанії інвестувати більше в технологію маркування відео, пов’язаних з виборами, активніше контролювати популярні політичні акаунти та стежити за їхньою прозорістю, надавати більше інформації про видалені акаунти на контент напередодні виборів тощо.