TikTok відкрив доступ до своїх алгоритмах обробки даних у відповідь на звинувачення в проблемах з безпекою і зв'язках з китайським урядом і звинуватив Facebook у спробах витіснити конкурента з ринку.

Про це йдеться в заяві генерального директора TikTok Кевіна Маєра.

Як відомо, останнім часом на TikTok було звернено пильну увагу через китайське походження компанії. Зокрема, офіційні особи США заявляли про загрози для безпеки даних своїх громадян та анонсували можливу заборону додатку.

У відповідь на це компанія вирішила надати експертам можливість спостерігати за політикою модерації TikTok в режимі реального часу, а також вивчати реальний код, який управляє алгоритмами додатку, за допомогою Центру прозорості та підзвітності.

“Ми вважаємо за необхідне показати користувачам, рекламодавцям, творцям і регуляторам, що ми є відповідальними і відданими членами американського співтовариства, яке виконує закони США. […] Ми вважаємо, що всі компанії повинні розкривати свої алгоритми, політики модерації та потоки даних регуляторам. Ми не будемо чекати появи нормативних актів, натомість TikTok зробив перший крок, запустивши Центр прозорості та підзвітності для модерації та практики обробки даних”, — повідомив Маєр.

TikTok закликає інші компанії наслідувати їхній приклад і також дати доступ до своїх даних для дослідження.

Також компанія виступає за добросовісну конкуренцію. Говорячи про це, гендиректор компанії згадав неодноразові спроби Facebook створити додаток-аналог Tik-Tok і заявив про атаки з боку конкурента, замасковані під патріотизм.

“Для тих, хто хоче запустити конкурентоспроможні продукти, ми говоримо, зробіть це. Facebook запускає інший наслідує продукт, Reels (пов’язаний з Instagram), після того, як їх інший — Lasso — швидко зазнав невдачі. Але давайте зосередимо наші зусилля на чесній і відкритій конкуренції в обслуговуванні наших споживачів, а не на зловмисних атаках конкурента, а саме Facebook, замаскованих під патріотизм і покликаних покласти край нашій присутності в США”, — заявив Маєр.

Ймовірно, заява Маєра є відповіддю на репліки голови Facebook Марка Цукерберга, озвучені ним на засіданні Антимонопольного підкомітету юридичного комітету Палати представників США, де тривають слухання керівників чотирьох IТ-компаній — Apple, Google, Amazon і Facebook. Їх вперше допитують разом з метою встановити, чи не є вони монополістами на ринку.

У своїх коментарях для комітету Цукерберг заявив, що Facebook — “горда американська компанія”, яка вірить у цінності, на яких побудована американська економіка, — “демократію, конкуренцію, інклюзивність і свободу слова”.

У цій же заяві Цукерберг протиставив Facebook та китайських конкурентів як ідеологічних опонентів.

“Багато інші технологічні компанії поділяють ці цінності, але немає ніякої гарантії, що наші цінності переможуть. Наприклад, Китай будує свою власну версію Інтернету, орієнтовану на абсолютно різні ідеї, і експортує своє бачення в інші країни”, — заявив він.