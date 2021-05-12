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TikTok підготував посібник для батьків, який розкаже про особливості платформи

Соціальна мережа TikTok випустила “Посібник наставника”, який покликаний допомогти батькам зрозуміти усі тонкощі платформи.

Середа, 12 травня 2021, 18:45

Посібник доступний у блозі TikTok.

Зазначається, що соцмережа оновила центр безпеки та створила ресурс, що розкриває принцип роботи програми та розповідає про функції щодо захисту користувачів. Він орієнтований на батьків та вихователів. 

У посібнику описано принцип дії функцій керування обліковим записом підлітка, включаючи встановлення обмежень на час використання екрану, пошук та прямі повідомлення.

Також соцмережа підготувала інформаційний блок про те, як бореться зі знущаннями на платформі та захищає користувачів від булінгу.

Нагадаємо, що соціальна мережа TikTok почала тестувати новий сервіс, який допоможе знаходити роботу. Очікується, що пілотна програма допоможе користувачам знайти роботу на TikTok і зв’язатися з компаніями, які шукають кандидатів, а бренди зможуть використовувати соцмережу як ще один канал найму.

  • Раніше повідомлялось, що TikTok тестує нові рекламні формати для просування інтернет-магазинів. Вони дозволять компаніям показувати товари та робити таргетинг на користувачів, які зацікавилися продуктом.
Теги: TikTok, батьки

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