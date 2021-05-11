Соціальна мережа TikTok тестує нові рекламні формати для просування інтернет-магазинів. Вони дозволять компаніям показувати товари та робити таргетинг на користувачів, які зацікавилися продуктом.

Про це пише агентство Bloomberg.

TikTok, який належить компанії ByteDance, почав працювати з декількома брендами над тестуванням онлайн-продажів на території Європи.

Популярний застосунок сподівається повторити за кордоном успіх свого китайського аналога Douyin, який за перший рік роботи провів транзакцій на 26 мільярдів доларів.

Люди, знайомі з цим питанням, повідомили Bloomberg, що TikTok почав працювати з європейськими марками – зокрема, з Великої Британії, пропонуючи їм інструменти для прямих продажів мільйонам користувачів прямо у застосунку.

Попри те, що раніше TikTok вже проводив рекламні кампанії, поточне тестування нової функції є передвісником запуску глобального сервісу електронної комерції.

Прототипом поки можуть скористатися тільки обрані користувачі, і невідомо, коли компанія почне офіційний запуск. Однак представник марки одягу Hype підтвердив успішність тестування.

“TikTok тестує і вчиться працювати у сфері електронної комерції, залучаючи нових партнерів. Ми постійно вивчаємо нові способи взаємодії та будемо надавати доступ до розширених функцій торгового майданчика нашій спільноті користувачів, авторів і брендів”, – заявили у компанії.

Цей крок також пов’язаний з тим, що різні соцмережі щосили намагаються захопити свою частку в онлайн-роздробі, сегменті, який, за прогнозами eMarketer, принесе цього року п’ять трильйонів доларів від продажу.

У травні минулого року Facebook представив нові інструменти для поліпшення купівлі на своїй платформі, а також застосунок для обміну фотографіями Instagram. Крім того, платформа Pinterest також увійшла в електронну комерцію, направляючи покупців на сайти продавців.