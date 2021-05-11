Про це пише агентство Bloomberg.
TikTok, який належить компанії ByteDance, почав працювати з декількома брендами над тестуванням онлайн-продажів на території Європи.
Популярний застосунок сподівається повторити за кордоном успіх свого китайського аналога Douyin, який за перший рік роботи провів транзакцій на 26 мільярдів доларів.
Люди, знайомі з цим питанням, повідомили Bloomberg, що TikTok почав працювати з європейськими марками – зокрема, з Великої Британії, пропонуючи їм інструменти для прямих продажів мільйонам користувачів прямо у застосунку.
Попри те, що раніше TikTok вже проводив рекламні кампанії, поточне тестування нової функції є передвісником запуску глобального сервісу електронної комерції.
Прототипом поки можуть скористатися тільки обрані користувачі, і невідомо, коли компанія почне офіційний запуск. Однак представник марки одягу Hype підтвердив успішність тестування.
“TikTok тестує і вчиться працювати у сфері електронної комерції, залучаючи нових партнерів. Ми постійно вивчаємо нові способи взаємодії та будемо надавати доступ до розширених функцій торгового майданчика нашій спільноті користувачів, авторів і брендів”, – заявили у компанії.
Цей крок також пов’язаний з тим, що різні соцмережі щосили намагаються захопити свою частку в онлайн-роздробі, сегменті, який, за прогнозами eMarketer, принесе цього року п’ять трильйонів доларів від продажу.
У травні минулого року Facebook представив нові інструменти для поліпшення купівлі на своїй платформі, а також застосунок для обміну фотографіями Instagram. Крім того, платформа Pinterest також увійшла в електронну комерцію, направляючи покупців на сайти продавців.
- Раніше повідомлялося, що TikTok починає експансію на ринок електронної комерції США, де конкуруватиме з американською компанією Facebook.