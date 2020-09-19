Популярний додаток для обміну відео TikTok і його материнська компанія ByteDance Ltd. подали скаргу до федерального суду Вашингтона на адміністрацію Трампа через заборону на китайську соціальну мережу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У п’ятницю міністерство торгівлі США оголосило про заборону завантажувати в Сполучених Штатах китайські додатки WeChat і TikTok, починаючи з 20 вересня.

Заборона введена з політичних мотивів, говориться в скарзі TikTok і ByteDance. TikTok також заявив, що заборона порушить права компанії щодо Першої поправки.

І ByteDance, і TikTok домагаються “декларативного” судового рішення і постанови.

TikTok, у якого більше 100 мільйонів користувачів у Сполучених Штатах, заявив, що заборона “безповоротно знищить бізнес TikTok в США”.