Про це повідомляє агентство Reuters.
У п’ятницю міністерство торгівлі США оголосило про заборону завантажувати в Сполучених Штатах китайські додатки WeChat і TikTok, починаючи з 20 вересня.
Заборона введена з політичних мотивів, говориться в скарзі TikTok і ByteDance. TikTok також заявив, що заборона порушить права компанії щодо Першої поправки.
І ByteDance, і TikTok домагаються “декларативного” судового рішення і постанови.
TikTok, у якого більше 100 мільйонів користувачів у Сполучених Штатах, заявив, що заборона “безповоротно знищить бізнес TikTok в США”.
- У серпні президент США Дональд Трамп видав указ, згідно з яким компанія ByteDance повинна протягом 90 днів продати всі активи на території США, пов’язані з TikTok. Раніше він розпорядився заблокувати китайські додатки TikTok і WeChat на території своєї країни.
- TikTok подала до суду, аби оскаржити заборону, введену президентом Трампом.
- У вересні стало відомо, що китайська приватна холдингова компанія ByteDance вибрала Oracle Corp. в якості партнера, щоб спробувати врятувати американський бізнес TikTok.