Джерело: заява TikTok Inc.
Зазначається, що заборона у Монтані порушує Конституцію США, адже обмежує право компанії на розміщення та поширення створеного користувачами контенту.
Також у TikTok стверджують, що керівництво штату перевищує свої повноваження, намагаючись законодавчо врегулювати питання національної безпеки.
“Ми оскаржуємо неконституційну заборону TikTok у Монтані, щоб захистити наш бізнес і сотні тисяч користувачів TikTok у Монтані. Ми віримо, що наш судовий позов буде задоволено на підставі надзвичайно сильного набору прецедентів і фактів”, – сказала прессекретарка компанії Брук Оберветтер.
ДОВІДКА. Заборона набуде чинності 1 січня 2024 року. У штаті заборонять магазинам застосунків Google й Apple пропонувати TikTok на території штату. Водночас влада не буде накладати жодних санкцій на осіб, які користуються цим додатком.
- У США 16-річний підліток побачив челендж у TikTok, де треба розпилити аерозоль із фарбою на увімкнену запальничку. Проте балончик вибухнув, а підліток зазнав опіків 75% тіла.
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