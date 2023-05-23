Компанія TikTok Inc подала позов проти штату Монтана у США, де ухвалили закон про заборону використання застосунку з 2024 року.

Джерело: заява TikTok Inc.

Зазначається, що заборона у Монтані порушує Конституцію США, адже обмежує право компанії на розміщення та поширення створеного користувачами контенту.

Також у TikTok стверджують, що керівництво штату перевищує свої повноваження, намагаючись законодавчо врегулювати питання національної безпеки.

“Ми оскаржуємо неконституційну заборону TikTok у Монтані, щоб захистити наш бізнес і сотні тисяч користувачів TikTok у Монтані. Ми віримо, що наш судовий позов буде задоволено на підставі надзвичайно сильного набору прецедентів і фактів”, – сказала прессекретарка компанії Брук Оберветтер.

ДОВІДКА. Заборона набуде чинності 1 січня 2024 року. У штаті заборонять магазинам застосунків Google й Apple пропонувати TikTok на території штату. Водночас влада не буде накладати жодних санкцій на осіб, які користуються цим додатком.