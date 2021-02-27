Про це повідомляють агентства ВВС та Reuters.

Так, група користувачів TikTok подала позов в американському штаті Іллінойс, звинувачуючи сервіс у використанні штучного інтелекту для розпізнавання рис обличчя у відеороликах та для визначення віку, статі і національної приналежності користувачів.

У колективному позові стверджувалося, що TikTok “проникає на пристрої своїх користувачів і витягує широкий спектр особистих даних, включно з біометричними даними і контентом, які відповідачі використовують для відстеження і профілювання користувачів TikTok з метою, серед іншого, таргетингу реклами та отримання прибутку”.

Також соцмережу звинуватили у передачі персональних даних Китаю.

У самій компанії відкидали всі звинувачення.

Проте через більш ніж рік судових процесів ByteDance висловила готовність виплатити $92 млн для врегулювання претензій.

Тепер суд має затвердити мирову угоду у цій справі. Якщо це станеться, то 92 мільйони доларів будуть розподілені серед американських користувачів TikTok.

“Хоча ми не згодні з твердженнями позивачів, замість того щоб проходити через тривалі судові розгляди, ми хотіли б зосередити наші зусилля на створенні безпечного і радісного досвіду спілкування в TikTok”, – заявили представники сервісу.