Про це повідомляють агентства ВВС та Reuters.
Так, група користувачів TikTok подала позов в американському штаті Іллінойс, звинувачуючи сервіс у використанні штучного інтелекту для розпізнавання рис обличчя у відеороликах та для визначення віку, статі і національної приналежності користувачів.
У колективному позові стверджувалося, що TikTok “проникає на пристрої своїх користувачів і витягує широкий спектр особистих даних, включно з біометричними даними і контентом, які відповідачі використовують для відстеження і профілювання користувачів TikTok з метою, серед іншого, таргетингу реклами та отримання прибутку”.
Також соцмережу звинуватили у передачі персональних даних Китаю.
У самій компанії відкидали всі звинувачення.
Проте через більш ніж рік судових процесів ByteDance висловила готовність виплатити $92 млн для врегулювання претензій.
Тепер суд має затвердити мирову угоду у цій справі. Якщо це станеться, то 92 мільйони доларів будуть розподілені серед американських користувачів TikTok.
“Хоча ми не згодні з твердженнями позивачів, замість того щоб проходити через тривалі судові розгляди, ми хотіли б зосередити наші зусилля на створенні безпечного і радісного досвіду спілкування в TikTok”, – заявили представники сервісу.
- У серпні 2020 року на той момент президент США Дональд Трамп видав указ, згідно з яким компанія ByteDance повинна протягом 90 днів продати всі активи на території США, пов’язані з TikTok. Раніше він розпорядився заблокувати китайські додатки TikTok і WeChat на території своєї країни. TikTok подав до суду, аби оскаржити заборону, введену Трампом.
- У лютому цього року стало відомо, що міністерство юстиції США попросило відкласти розгляд у судах справ про заборону WeChat і TikTok, накладену адміністрацією 45-го президента Дональда Трампа.