Популярна соціальна мережа TikTok, де користувачі знімають короткі відео, тимчасово призупинить роботу в Російській Федерації. Все через новий закон РФ про відповідальність за "фейки".

Про це повідомляють у Twitter-акаунті застосунку.

Тут повідомили, що у зв’язку з новим законом “про фейкові новини”, який ухвалили у Росії, TikTok не має іншого вибору, окрім тимчасово призупинити пряму трансляцію та можливість знімати новий контент для користувачів з РФ.

“Ми будемо спостерігати за ситуацією в Росії, щоб розуміти, коли ми зможемо повністю відновити наші послуги”, – зазначили у застосунку.