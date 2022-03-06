Про це повідомляють у Twitter-акаунті застосунку.
Тут повідомили, що у зв’язку з новим законом “про фейкові новини”, який ухвалили у Росії, TikTok не має іншого вибору, окрім тимчасово призупинити пряму трансляцію та можливість знімати новий контент для користувачів з РФ.
“Ми будемо спостерігати за ситуацією в Росії, щоб розуміти, коли ми зможемо повністю відновити наші послуги”, – зазначили у застосунку.
- Нагадаємо, 4 березня Роскомнагляд прийняв рішення заблокувати Facebook на території РФ. Зазначається, що рішення прийнято у відповідь на обмеження доступу до російських ЗМІ.