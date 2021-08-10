Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС з посиланням на дані аналітичної компанії App Annie.
Китайська платформа для обміну відео – єдиний застосунок, що не належить Facebook, який увійшов до п’ятірки світових лідерів по завантаженнях. Застосунки, що належать Facebook, займали перше місце з моменту початку опитування у 2018 році.
У своїй країні власник TikTok ByteDance також займає перше місце з відеозастосунком китайською мовою Douyin.
Зазначається, що популярність TikTok виникла навіть після того, як колишній президент США Дональд Трамп спробував заборонити його в Америці.
Друге місце рейтингу наразі займає Facebook, третє – WhatsApp. У п’ятірку також входять Instagram та Facebook Messenger.
- Соціальна мережа TikTok офіційно оголосила, що дозволить користувачам знімати довші ролики.