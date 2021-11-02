Компанія Amazon придбала права на додаток TikTok для кабельного телебачення. Відтепер користувачі Amazon Fire TV у США та Канаді тепер зможуть дивитися відео TikTok на великому екрані.

Про це повідомили на сайті компанії Amazon.

Так, телевізійна програма дозволяє користувачам у США та Канаді прокручувати TikTok за допомогою своїх пультів Fire TV або через голосового асистента Amazon Alexa.

Amazon відхилив прохання Forbes прокоментувати на яких умовах компанії уклали договір про розподіл прибутку за цією угодою, чи Amazon придбала ексклюзивні права.

Зауважимо, що попри те, що права на програму для кабельного телебачення є ексклюзивними, користувачі Apple можуть транслювати відео TikTok на свої телевізори, відображаючи екрани своїх пристроїв iOS або MacOS на Apple TV, коли мобільний додаток або вебсайт відкриті.