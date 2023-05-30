Джерело: Reuters.
Розробники TikTok пояснили, що “Tako” націлений на допомогу користувачам у пошуках “розважального і надихаючого контенту” в застосунку.
Напередодні ізраїльська компанія Watchful Technologies повідомила, що знайшла “Tako” в окремих версіях додатка TikTok на мобільних пристроях Apple Inс. Чат-бот знаходиться в інтерфейсі TikTok у вигляді іконки у формі примари, на яку користувачі можуть натискати під час перегляду відео, щоб обмінюватися повідомленнями і отримувати допомогу в пошуку контенту.
Зазначено, що минулого місяця платформа TikTok подала заявку на реєстрацію торгової марки “TikTok Tako” в Бюро патентів і торгових марок США в категоріях, що включають “комп’ютерне програмне забезпечення для штучного відтворення людської мови і тексту”.
Представник компанії розповів, що на деяких ринках розробники соціальної мережі вже почали тестування нових способів пошуку на TikTok. “Ми з нетерпінням чекаємо на досвід від нашої спільноти, так як ми продовжуємо створювати безпечне розважальне місце, яке надихає на творчість і розвиває культуру”, – резюмував він.
Додамо, техногігант Google почне позначати згенеровані штучним інтелектом зображення. Компанія додасть дві нові функції до пошуку зображень, щоб зменшити поширення дезінформації.
- Стів Возняк, співзасновник компанії Apple, попереджає, що штучний інтелект може ускладнити виявлення шахрайства та дезінформації. Він вважає, що штучний інтелект надто розумний та відкритий для поганих гравців, які хочуть обдурити користувачів щодо того, ким вони є.
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