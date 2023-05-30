Соціальна мережа TikTok тестує чат-бот, створений на основі штучного інтелекту (ШІ), "Tako", який може обговорювати з користувачами короткі відеоролики та допомагати їм у пошуках контенту.

Джерело: Reuters.

Розробники TikTok пояснили, що “Tako” націлений на допомогу користувачам у пошуках “розважального і надихаючого контенту” в застосунку.

Напередодні ізраїльська компанія Watchful Technologies повідомила, що знайшла “Tako” в окремих версіях додатка TikTok на мобільних пристроях Apple Inс. Чат-бот знаходиться в інтерфейсі TikTok у вигляді іконки у формі примари, на яку користувачі можуть натискати під час перегляду відео, щоб обмінюватися повідомленнями і отримувати допомогу в пошуку контенту.

Зазначено, що минулого місяця платформа TikTok подала заявку на реєстрацію торгової марки “TikTok Tako” в Бюро патентів і торгових марок США в категоріях, що включають “комп’ютерне програмне забезпечення для штучного відтворення людської мови і тексту”.

Представник компанії розповів, що на деяких ринках розробники соціальної мережі вже почали тестування нових способів пошуку на TikTok. “Ми з нетерпінням чекаємо на досвід від нашої спільноти, так як ми продовжуємо створювати безпечне розважальне місце, яке надихає на творчість і розвиває культуру”, – резюмував він.

Додамо, техногігант Google почне позначати згенеровані штучним інтелектом зображення. Компанія додасть дві нові функції до пошуку зображень, щоб зменшити поширення дезінформації.