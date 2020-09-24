Відеосервіс TikTok за п’ять місяців видалив понад 500 роликів за запитом влади різних країн, половину з того відео видалив на вимогу Росії.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

За словами директора соцмережі зі зв’язків з урядами та громадськістю в Європі Тео Бертрама, у Росії репутація країни, що дискримінує ЛГБТ-спільноту.

“Російський закон жахливий… але, на жаль, ми повинні виконувати вимоги країни, в якій працюємо”, – зазначив він.

Модерація контенту – важливе завдання для компаній, що займаються соціальними мережами, і не завжди легко знайти правильний баланс між видаленням і дозволом контенту. Як і Facebook, і YouTube, TikTok покладається на алгоритми і тисячі модераторів-людей, щоб виявляти і видаляти контент, що порушує його політику.

У другому звіті про прозорість, опублікованому у вівторок, в TikTok заявили, що видалили понад 104 мільйонів відео за перші шість місяців року.

На відео, що містять “оголене тіло і дії сексуального характеру”, прийшлося 30,9% всіх віддалених відео, а на “самогубства, завдавання собі шкоди та небезпечні дії” – 13,4%. Контент, у якому присутні вживання наркотиків і розпалювання ненависті, також віддалявся.