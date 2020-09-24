Про це повідомляє телеканал CNBC.
За словами директора соцмережі зі зв’язків з урядами та громадськістю в Європі Тео Бертрама, у Росії репутація країни, що дискримінує ЛГБТ-спільноту.
“Російський закон жахливий… але, на жаль, ми повинні виконувати вимоги країни, в якій працюємо”, – зазначив він.
Модерація контенту – важливе завдання для компаній, що займаються соціальними мережами, і не завжди легко знайти правильний баланс між видаленням і дозволом контенту. Як і Facebook, і YouTube, TikTok покладається на алгоритми і тисячі модераторів-людей, щоб виявляти і видаляти контент, що порушує його політику.
У другому звіті про прозорість, опублікованому у вівторок, в TikTok заявили, що видалили понад 104 мільйонів відео за перші шість місяців року.
На відео, що містять “оголене тіло і дії сексуального характеру”, прийшлося 30,9% всіх віддалених відео, а на “самогубства, завдавання собі шкоди та небезпечні дії” – 13,4%. Контент, у якому присутні вживання наркотиків і розпалювання ненависті, також віддалявся.
- Дональда Трампа-молодшого, сина президента США, заблокували в соцмережі Twitter після поширення ним відео, яке містило дезинформацію про коронавірус.