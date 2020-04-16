Про це пише The Verge.

Зокрема, нова функція дає змогу батькам пов’язувати облікові записи своїх дітей зі своїми, де вони зможуть відмикати прямі повідомлення, вмикати режим обмеженого вмісту та встановлювати тимчасові обмеження екрану.

За даними видання, запровадження батьківського контролю пов’язано з тим, що в лютому 2019 року компанія виплатила Федеральній комісії з торгівлі США 5,7 мільйона доларів за можливі порушення закону про недоторканність приватного життя дітей, зокрема, за те, що користувачі віком до 13 років могли зареєструватися без згоди батьків.

Тепер , завдяки новій функції батьки зможуть дистанційно керувати налаштуваннями дитини зі свого телефона. Раніше їм доводилося встановлювати ці обмеження в додатку на налаштуваннях дитини.