Про це пише Sky News.
Як відзначили у виданні, це нагадує стратегію платформи YouTube, яка пропонує користувачам перейти за посиланням на веб-сторінки ООН стосовно зміни клімату, коли ті шукають відповідні відео для перегляду.
Розробники додатку TikTok переконані, що нововведення сприяють “розширенню можливостей точних даних про клімат” і допоможуть “зменшити кількість шкідливої дезінформації”.
Наголошено, що зміни будуть запроваджені в суботу, 22 квітня, з нагоди Дня Землі – щорічного міжнародного свята, покликаного відзначити необхідність виділення часу, ресурсів та енергії, щоб подолати кліматичну кризу.
Нагадаємо, що в Україні запрацює кліматичний офіс, який надаватиме підтримку уряду України, містам та регіонам, а також підприємствам та бізнесу для реалізації елементів кліматичної політики.
Додамо, що спікер Палати представників Конгресу США Кевін Мак-Карті написав, що у Китаї мають доступ до даних користувачів TikTok. Раніше керівництво застосунку заперечувало передачу даних користувачів китайському уряду.
Як повідомляли #Букви, наприкінці 2022 року верхня палата Конгресу США одностайно проголосувала за проєкт закону, який передбачає заборону використання застосунку TikTok на державних телефонах і пристроях. Рішення відбулося з огляду на безпеку та приналежність соцмережі китайським виробникам.
Також застосунок заборонили на офіційних пристроях у Канаді, Бельгії, Індії, Данії, Чехії, Нідерландах, Великій Британії та Новій Зеландії. Аналогічне рішення ухвалили в Європарламенті та Єврокомісії.
- Співробітники лондонської мерії більше не матимуть додаток TikTok на своїх гаджетах у зв’язку з забороною на застосунок з міркувань безпеки.
- 14 березня міністр з питань безпеки Великої Британії Том Тугендхат заявив, що звернувся до Національного центру кібербезпеки з проханням переглянути загрози, створені TikTok, на тлі закликів накласти заборону на додаток.
- В Європі навряд чи вирішать заборонити TikTok, який належить Китаю. У компанії вважають, що ЄС для блокування будь-якої програми необхідно мати дуже серйозну правову базу.
- Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США проголосував за проєкт закону, який надає президенту Джо Байдену повноваження заборонити китайську соцмережу TikTok у Сполучених Штатах Америки.