Розробники застосунку TikTok заявили, що, згідно з оновленою політикою щодо дезінформації, відтепер відео, в яких містяться хибні дані щодо глобального потепління, будуть заблоковані.

Про це пише Sky News.

Як відзначили у виданні, це нагадує стратегію платформи YouTube, яка пропонує користувачам перейти за посиланням на веб-сторінки ООН стосовно зміни клімату, коли ті шукають відповідні відео для перегляду.

Розробники додатку TikTok переконані, що нововведення сприяють “розширенню можливостей точних даних про клімат” і допоможуть “зменшити кількість шкідливої дезінформації”.

Наголошено, що зміни будуть запроваджені в суботу, 22 квітня, з нагоди Дня Землі – щорічного міжнародного свята, покликаного відзначити необхідність виділення часу, ресурсів та енергії, щоб подолати кліматичну кризу.

Нагадаємо, що в Україні запрацює кліматичний офіс, який надаватиме підтримку уряду України, містам та регіонам, а також підприємствам та бізнесу для реалізації елементів кліматичної політики.

Додамо, що спікер Палати представників Конгресу США Кевін Мак-Карті написав, що у Китаї мають доступ до даних користувачів TikTok. Раніше керівництво застосунку заперечувало передачу даних користувачів китайському уряду.

Як повідомляли #Букви, наприкінці 2022 року верхня палата Конгресу США одностайно проголосувала за проєкт закону, який передбачає заборону використання застосунку TikTok на державних телефонах і пристроях. Рішення відбулося з огляду на безпеку та приналежність соцмережі китайським виробникам.

Також застосунок заборонили на офіційних пристроях у Канаді, Бельгії, Індії, Данії, Чехії, Нідерландах, Великій Британії та Новій Зеландії. Аналогічне рішення ухвалили в Європарламенті та Єврокомісії.