TikTok виходить на ринок освіти

Соціальна мережа TikTok оголосила про плани по залученню сотень експертів і установ для виробництва освітнього контенту.

Про це повідомляється в матеріалі британської служби BBC.

Відзначається, що благодійні організації та університети будуть платити за створення контенту для соціальної мережі.

На даний момент TikTok завантажили на різні платформи вже більше двох мільярдів раз. Додаток дозволяє створювати відео з фоновою музикою довжиною до 15 секунд.

За словами Генерального менеджера соціальної мережі в Європі Річа Уотерворта, в компанії помітили інтерес користувачів до навчальним відео, а хештег #LearnOnTikTok набрав більше 7 мільярдів переглядів.

“Надалі LearnOnTikTok – це те, що ми інвестуємо в партнерів і творців контенту з широким спектром професійного контенту. Ми думаємо, що це стосується використання можливостей TikTok для навчання: ефектів, звуку, переходів, інструментів, які роблять його так захоплююче і весело, щоб люди отримували задоволення від навчання”, – сказав він.

На думку менеджера з соціальних медіа в організації, що керує більше ніж 400 історичними місцями Великобританії Мартіна Джеффріса, TikTok має доступ до молодої аудиторії, а тому дає можливість вивчення різних типів контенту.

У свою чергу старший викладач університету Сандерленда Елізабет Хідсон помітила, що додаток створює короткометражний контент, який відповідає вже існуючій тендеції в онлайн-навчанні.

“Більшість з нас знайомі з ідеєю пошуку в інтернеті навчальних відео. Ця ідея навчання вже добре зарекомендувала себе в онлайн-освіті – ми називаємо це мікронавчанням”, – пояснила вона.

Раніше стало відомо, що Zoom не забезпечує наскрізне шифрування відеодзвінків. Крім того, на платформу Zoom подали в суд через приховане поширення персональних даних.