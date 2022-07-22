Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков в етері 24 каналу.
Він наголосив, що раніше багато відео блокувалось, а автори потрапляли у “тіньовий бан” через те, що Україна належала до одного регіону з РФ. Однак нещодавно TikTok перевів українців до європейського “регіону”.
За його словами, це відбувається з багатьма компаніями, які розуміють, що Україна більше не може бути в одному “регіоні” з Росією: “Тепер ми спілкуватимемося вже з новими людьми. Я думаю, що це покращить ситуацію”, — зазначив Олександр Борняков.
Він також додав, що у РФ ніколи не було офісу TikTok: “Не знаю, можливо, у них є там росіяни, які ці алгоритми перевіряють”, — зауважив заступник.