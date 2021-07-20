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TikTok заборонив рекламу криптовалюти на платформі

Соціальна мережа TikTok заборонила юзерам публікувати рекламу сервісів з продажу криптовалюти, акцій та трейдингу.

Вівторок, 20 липня 2021, 18:29

Про це йдеться у блозі TikTok.

TikTok оновив політику соцмережі. У розділі “Глобально заборонені галузі” компанія заборонила користувачам публікувати контент, що просуває фінансові послуги, включаючи позики та кредитні картки, торгові платформи для криптовалюти та іноземних валют.

Нові правила TikTok торкнуться також законних фінансових фірм, адже вони більше не зможуть використовувати платформу для просування своїх послуг.

У TikTok зазначають, що нова політика спрямована на припинення наростального зловживання популярною платформою для шахрайства та нечесної поведінки.

Нагадаємо, що соціальна мережа TikTok офіційно оголосила, що дозволить користувачам знімати довші ролики. Зокрема, користувачі зможуть завантажувати контент тривалістю до трьох хвилин. Компанія вперше випробувала цю функцію в кінці минулого року, запропонувавши її деяким учасникам.

  • Раніше користувачі соціальної мережі TikTok помітили, що застосунок коригує їх зовнішність, не запитавши дозволу.
Теги: TikTok, криптовалюта, реклама

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